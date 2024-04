Et voila, Galliera, il museo della moda

Ritorniamo al tour parigino, vi parlo del museo Galliera. Il museo si trova in un bellissimo palazzo di Parigi e mostra la storia della moda parigina e come si è evoluta nel corso degli anni, dal diciottesimo secolo ad oggi. Il museo ha una collezione di 200.000 pezzi, tra abiti, accessori, fotografie, più una serie di prestiti da altre istituzioni partners. Il museo è un inno alla libertà della donna, che passa progressivamente dal corsetto ad una sorta di cintura rinforzata con ossa di balena. Rue de la paix e Place Vendome diventano a inizi Novecento il centro della moda parigina. Durante la guerra, con gli uomini al fronte, le donne diventano sempre più indipendenti. E la moda segue questa tendenza: l’abbigliamento diventa più corto e più semplice. Nel 1920 nasce il giornale “Ilustration des Modes”, che mostra le collezioni dei grandi couturiers. Nel 1920 le donne cominciano a praticare sport. Negli anni Cinquanta si torna alla vita sociale e Parigi diventa la capitale della moda: ecco spazio ad abiti lunghi e sontuosi di sera, o abiti corti da cocktail. Si definisce la differenza tra haute couture e ready to wear, che non richiede sartoria extra. Nel 1980 si impone una donna con le spalline rinforzate, una donna di potere. Nascono i vestiti in pelle di Thierry Mugler. Tutto si basa sul confort, guidato dallo sport: le donne iniziano l’aerobica e le prime competizioni di body-building. Si vedono i tessuti stretch che abbracciano il corpo incoraggiando movimenti semplici. Si arriva poi agli anni Novanta dove si avverte la decostruzione dell’abbigliamento classico: disegni minimalisti, uso di materiali high tech, per avere il massimo del confort. Nasce la t- shirt. Maison storiche come Chanel adottano un’immagine sportiva, mettendo enfasi sul corpo tonico. L’appeal dello sportswear diventa sempre più forte, nasce lo street style, i trend musicali e artistici ispirano le collezioni ready to wear. Emerge una nuova, giovane estetica, ispirata da MTV e dai programmi di intrattenimento americano. Il museo Galliera si chiude con le sneakers: nel 1917 l’azienda americana Converse lancia la sua prima scarpa per il basket. Nel 1964 arriva Adidas con le Stan Smith, nel 1985 Nike con le Air Jordan. Gradualmente le sneakers vanno oltre lo sport e diventano parte del guardaroba di chiunque, conquistando anche le sfilate di moda. E così le fashion houses negli anni 2000 cominciano a creare i propri modelli: da Balenciaga a Christian Dior, da Valentino a Chanel. Nel 2010 iniziano le collaborazioni tra sport e fashion houses come Comme de Garcons per Nike e Rick Owens per Adidas. Cos’è la moda per il museo Galliera, dunque? Un’evoluzione del ruolo della donna nella società, e chissà questa evoluzione dove ci porterà.