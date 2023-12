Gucci Museum

Si, certo, quando visitate Firenze e andate in Piazza della Signoria, è Palazzo Vecchio o la Loggia dei Lanzi a rapirvi gli occhi e la mente. Ma se guardate un po' più in là, scoverete un angolo tutto dedicato a Gucci. Il negozio, l’osteria di Massimo Bottura, e poi il museo. Salite al museo e assaggerete la storia di questa grande maison. “G.Gucci & co, Specialità Valigeria Inglese”: nasce con questo annuncio pubblicitario la casa di moda, nel 1922. Guccio Gucci, vent’anni prima era partito per Londra, lavorando come facchino presso il prestigioso Hotel Savoy, entrando così in contatto con il jet set internazionale. Guccio era rimasto colpito dalla magia del viaggio, ponte tra culture oggi come ieri, porta d’accesso a esperienze inaspettate. Ecco che la valigia diventa simbolo di lusso e status sociale. Guccio, ambizioso e visionario, fonda nel 1921 la Maison a Firenze, con lo scopo di creare una valigia elegante e ben progettata, grazie a materiali di alta qualità e abili artigiani locali. Nel museo troverete una sala dedicata alla collezione Bamboo, nata nel 1947, quando Guccio Gucci, nell’immediato dopoguerra, era alla ricerca di materie prime in una situazione di assoluta penuria, e trovò il bambu, naturale, pratico, resistente, leggero, lavorato a fiamma viva dagli abili artigiani. Ogni manico di bambù è unico. E così, sfidando le regole estetiche dell’epoca e trasformando la necessità in opportunità, Gucci creò una leggenda. Da allora in poi tutti i direttori creativi hanno continuato a reinventare il bambù: da manico di una borsa a dettaglio di un abito, gioiello o paio di scarpe. Un’altra stanza è dedicata a Flora. Nel 1966 un motivo naturalistico raffigurante le quattro stagioni in 37 vivaci colori e molte specie di fiori, piante e insetti, fu stampato su un foulard di seta, per poi essere reinterpretata negli anni e declinata su abiti, borse, accessori, gioielli, eau de parfum. Oggi Flora è un simbolo dell’amore della Maison per la natura e una metafora della sua creatività. Troverete poi il leggendario monogramma GG, inventato dai figli di Guccio Gucci alla fine degli anni 60, i figli inserirono la GG nella tela Diamante, tessuto jacquard caratterizzato da un motivo a rombi. Troverete il Morsetto, che nel 1953 aveva fatto comparsa su un paio di mocassini, in omaggio al mondo equestre, stessi anni in cui nasce il motivo verde rosso verde. Arriverete infine a due sale una più bella dell’altra: una sala dove perderete lo sguardo tra mille borse che luccicano in un gioco di specchi, una sala che vede le recenti creazioni di abbigliamento di Alessandro Michele nei più importanti gala internazionali. Quindi, cosa dire, Firenze va vista tante volte, ma se siete fashion addicted, questa meta non può mancare.