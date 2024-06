Haute couture, da Armani a Schiaparelli un tripudio di pura bellezza

Giorgio Armani (Instagram)

È iniziata la Haute Couture a Parigi, un tripudio di pura bellezza. Da dove partiamo? Partiamo dal nostro Giorgio Armani. Re Giorgio ha creato una passerella di luce tra bagliori iridescenti, reti di cristalli e fitti ricami che disegnano le silhouette esaltate da seducenti trasparenze. Allo show in prima fila anche Simon Porte Jacquemus. Le perle diventano decoro, intrecciate a ricami preziosi. La palette è declinata in bianco, platino, oro e nero, in seta jacquard, velluto notturno e tulle. «L’alta moda mi permette di creare abiti, avvolgendoli di una magia che nel prêt-à-porter è irraggiungibile», racconta il grande stilista, che intanto ha inaugurato il Palazzo Armani, costruito nel 1864/65, destinato a ospitare tutti gli uffici parigini della Giorgio Armani, oltre a un atelier per le clienti dell’alta moda Privé, che affiancherà quello milanese di via Borgonuovo. Passiamo a Chanel. La modella Vittoria Ceretti vestita con una mantella nera da palcoscenico indossata con una culotte e un piccolo top apre la sfilata. Un grande fiocco nero a fermare i capelli, elemento distintivo di tutti i look. E’ la prima sfilata in cui sappiamo che la stilista, Virgine Viard, lascerà il brand, ancora nessuna news sul successore. Passiamo a Giambattista Valli. Vestite con stratificazioni di tulle e di chiffon, Valli ci presenta Veneri vestite con bustini sartoriali da cui spuntano fiori soffiati e drappeggiati. I fiori sono stampati sulla seta o ricamati tridimensionali attorno al busto. Tutto meraviglioso. Alexis Mabille invece accoglie gli ospiti nel celebre cabaret degli Champs Élysées, Le Lido. Champagne sui tavoli, luci, musica. A fine sfilata, poi, si apre una botola ed emerge Dita von Teese immersa in una coppa di cristallo riempita di schiuma. Vestita, lei, solo di qualche stellina e paillettes. Per una donna fatale, giovane, inebriante proprio come l’elisir che dà il nome alla collezione, champagne. Dal nero al bianco, in un crescendo luminoso di tinte e dégradés, è la sfilata di Elie Saab al Musée des arts décoratifs, un mondo incantato dove le sirene fanno sentire la loro voce musicale. Chiudiamo la nostra carrellata con Elsa Schiaparelli, marchio di Diego Della Valle. Fenici che risorgono dalle proprie ceneri, le creature immaginate da Daniel Roseberry per Elsa Schiaparelli, che sfilano tra piumaggi preziosi e silhouette dalle spalle imponenti e dai busti strizzati in allacciature guêpière, il tutto modello Blade runner. La haute couture è fatta per stupirci, molto più del prêt-à-porter e in effetti, così è stato.