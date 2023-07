Haute Couture di Luglio

Crediti Instagram

“Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà”… diceva una nota canzone degli anni Sessanta. E invece abbiamo già superato la metà del mese, tempus fugit! Che novità ci ha portato sul panorama della moda la parte di luglio appena trascorsa? Sicuramente la haute couture a Parigi e la sfilata Dolce e Gabbana a Ostuni. Cominciamo proprio da quest’ultima. La città bianca di Ostuni si è trasformata assumendo infinite sfumature di colore: cavalli e cavalieri hanno affiancato la passerella nella piazza centrale della cittadina, dove ha sfilato un’alta sartoria costruita intorno all’idea di corredo, un elemento della tradizione tipicamente legato alla donna, riletto in chiave maschile su completi, cappotti, giacche e pantaloni confezionati tagliando pezze originali di lenzuola, tovaglie e tessuti per la casa. Hanno assistito allo show tantissime star, tra cui Kim Kardashian e la madre Kris Jenner, Christian Bale, Kerry Washington e Casey Affleck. Andiamo ora a Parigi, dove ha sfilato nella prima settimana di luglio, la haute couture. Partiamo da Valentino, con un epico show al tramonto davanti a uno degli edifici più amati di Francia, il Castello di Chantilly: il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli, ha invitato 300 ospiti nel bellissimo castello, che risale al 1560. Kaia Gerber ha guidato il cast di 76 modelle apparendo in jeans antracite scintillanti dal taglio ampio e in una camicia da smoking maschile di cotone bianco. Elementi che non sembravano molto d’alta moda. Un look aiutato da stupendi orecchini Art Déco e una fantastica nuova ballerina: una calzatura allungata con un enorme fiocco. Quasi ogni modella indossava delle ballerine, una ragazza stravagante uno stivale aperto. Un défilé presentato di fronte al castello del XVIII secolo, con il cast che ha sceso l'imponente scalinata in pietra prima di passeggiare intorno a una passerella in finto cemento nel parco storico. A sottolineare il senso di trionfo italiano, Donatella Versace, vestita di bianco, sedeva in prima fila. Nel finale, Piccioli ha generosamente girato tutta la passerella di 700 metri con tutto il suo atelier di oltre 80 dipendenti, alcuni molto anziani. Passiamo a Chanel: Virginie Viard ha invitato tutti tra il pont des Invalides e il pont de l’Alma. Le modelle uscivano dall’imbarcadero dei bateau mouches Tutto molto romantico, disinvolto, estremamente parigino e supremamente rilassato. Una modella del cast ha persino sfilato con un labrador a pelo lungo, chiamato Opium, l'animale domestico della sorella di Viard. Ci vuole molto potere per chiudere 300 metri della Senna e spostare tutte le navi da crociera turistiche, ma questo è il tipo di forza di cui Chanel dispone in Francia. Parigi rispetta così tanto le sue grandi case di moda da concedere loro ogni sorta di trattamento speciale. C’è voluto Giorgio Armani per mettere un po' di star in una prima fila di un défilé di haute couture, con Kate Hudson, Laura Dern, Emma Thompson, Sydney Sweeney e Camille Razat che si sono presentate a Parigi per vedere la sua ultima collezione d’alta moda Armani Privé. Armani ha sempre amato le culture dell’Estremo Oriente, e stavolta ha ricamato giacche a rete con peonie di tessuto, boccioli di prugna e fiori di loto, mentre le sue modelle esibivano intricate acconciature intrecciate. Il team di Armani ha ricamato pagode e templi su giacche d’alta sartoria. Chiudiamo con Dior: Maria Grazia Chiuri ha creato una collezione e un arazzo che hanno esplorato le antiche culture del Mediterraneo, dell'Anatolia, della Mezzaluna d'oro e persino dell'India, per trovare l'ispirazione. Sono apparse immagini di statue di Arianna, Artemide, Atena, Diotima, Apollo Citaredo, una Menade danzante, uno spirito femminile iracheno con piedi ad artiglio di uccello e una principessa romana che porta con sé una sciabola, con il mantello buttato indietro. Una haute couture, insomma, che, come da manuale, ci ha fatto di nuovo sognare!