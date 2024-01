Gli ultimi grandi nomi della Haute Couture parigina

Crediti Instagram

Continuiamo a vedere i big della Haute Couture. È stato Giorgio Armani ad avere in prima fila la schiera più scintillante di stelle nella sua sfilata di questa stagione.Tutte queste celebrità sono arrivate al Palais de Tokyo per ammirare una collezione d’alta moda per la PE 2024 bellissima, come sempre Giorgio sa fare. Gwyneth Paltrow, Glenn Close, Olga Kurylenko, Juliette Binoche e la leggenda del calcio Ronaldo, tutti ospiti di Giorgio. La cosa bella di Giorgio Armani è che anche all’età di 89 anni rimane aperto a culture diverse e all’idea di esplorare mondi lontani. Coralli rosa pallido, verdi giada, blu sfumati e dorati tenui. Non c'è da stupirsi che al termine del défilé il pubblico di 600 persone si sia alzato in piedi all'unisono, applaudendo, sorridendo e urlando a questa magnifica collezione. Passiamo a Dior. Momento di contemplazione e collezione di abiti iper-indossabili da Dior haute couture, lunedì, in apertura della stagione parigina, in una sfilata che ha visto la presenza di una pletora di potenti star femminili. Glenn Close - in abito Dior biancp - sedeva accanto a Rihanna - in nero - in prima fila tra l'ex first lady francese Carla Bruni, in una giacca “Bar” bianca immacolata, e l'ambasciatrice della maison Natalie Portman. Le modelle sono apparse all’inizio in una formidabile serie di look color kaki: trench, abiti-cappotto e completi da cocktail in versione trench. Il tessuto preferito di Maria Grazia Chiuri per la prossima primavera è un nuovo moiré leggero, cangiante e iridato con oro, bianco, grigio, bordeaux e verde. E infine Chanel.Virginie Viard ha intitolato l'ultima collezione haute couture di Chanel “The Button” (“Il bottone”), ma non c'era nulla di neanche lontanamente abbottonato in questi vestiti. Il primo abito da sera bianco argentato era semitrasparente, un look accentuato dal fatto che veniva indossato da una modella di pelle nera.I classici abiti estivi in ​​rosa, limone e viola erano rifiniti con un secondo tulle ricamato con strass, perline e cristalli. Gli abiti da sera venivano riempiti di tagli per rivelare chilometri di cosce. Il tulle è anche sembrato ideale per l'ambientazione. Costruito all'interno dello spazio espositivo del Palais Royale Ephémère dietro la Torre Eiffel, in questa stagione l'ultimo set di Chanel era un immenso cerchio, con le pareti rifinite con tende di tulle. Sul soffitto un pulsante largo 12 metri, che si è abbassato per indicare l'inizio dello show. Chanel aveva anticipato il concept due giorni prima della sfilata in un video di tre minuti chiamato anch'esso “The Button”, con protagonista Qualley e con un cameo di Naomi Campbell. Il videoclip segue una giovane fan del marchio la cui giacca Chanel ha perso un bottone, costringendola a prendere un transatlantico e un treno a vapore fino alla sede dell’azienda a Parigi, al 31 di rue Cambon. Qui viene condotta da Coco Chanel in persona – interpretata da Anna Mouglalis – che spiega che la madre della ragazza, una generazione prima, aveva deliberatamente non cucito correttamente il bottone in modo che la protagonista del video venisse in sede e cominciasse così a lavorare anche lei per Coco. All'interno dell'ingresso buio della sfilata, c'era un rocchetto di filo alto due metri con un ago lungo tre metri; lì vicino una forbice d'argento lunga cinque metri. L’installazione simboleggiava la professione dell’alta moda nel suo complesso. Insomma, una settimana della haute couture da sogno.