Mercoledì 22 novembre sono andata in un bel locale milanese, Officina. Frasi celebri ai muri, quadri ovunque, locale veramente bello. Mi sono trovata immersa in un ambiente di ventenni, con un deejay avveniristico, un tuffo indietro nel tempo, assieme ad altri due stupiti cinquantenni. Premetto che io sono ancora con il quattro davanti! Tra qualche giorno vado per i 46. Ma vi chiederete… come mai questo tuffo indietro nel tempo? Perché sono stata chiamata dalle mie brillanti ex studentesse dell’Accademia del Lusso che, in meno di un anno, hanno messo su un’agenzia di advertising e eventi. Nel locale Officina, infatti, c’è stato il lancio del brand Iacsite. Il brand è stato creato da un’altra studentessa dell’Accademia del Lusso di origine calabrese e l’evento è stato fatto in collaborazione con Amaro del Capo, altro brand di origine calabrese. Un inno alla Calabria, insomma. Ma, soprattutto per me, un inno alla gioventù. Bello vedere ragazzi di vent’anni inventarsi brand e avere la creatività e la voglia di lanciarsi nel mondo imprenditoriale, senza paura e con entusiasmo. In questo li ammiro, perché invece la mia generazione è sempre stata più legata al posto da lavoro dipendente.

Ma torniamo a Iacsite. Iacsite: moda selvaggia, lo stile distopico che rivoluziona, è il brand di Miriam Iacopino. Il trend, ci spiega Miriam, è l’Apocalypse, tendenza con background super dark che ha come espressione la metamorfosi, l’animalesco, la distopia, la decadenza. Iacsite mira alla creazione solida e permanente di una tendenza genderless con background dark. La mission del brand è creare un nuovo nucleo sociale, una corrente avanguardista e decadente, capace di stravolgere gli stereotipi e andare controcorrente. Staremo a vedere e…largo ai giovani!