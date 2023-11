Il cotone di Shein

Un membro del Congresso statunitense che ha promulgato una legge che vieta i prodotti provenienti dalla regione cinese dello Xinjiang ha contattato il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale per richiedere un'indagine su Shein, che potrebbe portare a bandire il marchio dagli Stati Uniti. Il rivenditore cinese è infatti sospettato di aver violato la “Legge per la prevenzione del lavoro forzato tra gli uiguri”. Se il presunto reato verrà dimostrato, Shein rischierà di essere inserita nella lista dei contraffattori e i suoi prodotti potrebbero essere vietati negli States. Shein nega di aver fatto ricorso al lavoro forzato. Tuttavia, l’ufficio per il controllo del lavoro forzato ritiene che tutti i prodotti fabbricati nello Xinjiang rientrino in questa categoria a causa delle ripetute violazioni dei diritti umani riscontrate nei confronti della popolazione uigura, una minoranza etnica di quella regione. Il governo cinese nega di avere qualsivoglia volontà di reprimere tale minoranza.

Fondato in Cina più di dieci anni fa, il marchio Shein ha recentemente spostato la propria sede a Singapore e vuole prendere le distanze dal suo Paese d'origine. Il suo modello di business incentrato sulla vendita diretta e basato sull’e-commerce si è affermato negli Stati Uniti durante la crisi del Covid. Un anno fa Greenpeace ha acquistato 42 articoli dai siti web di Shein in Austria, Germania, Italia, Spagna e Svizzera e 5 articoli da un negozio a Monaco (Germania) e li ha inviati a un laboratorio indipendente per le analisi sulla presenza di diverse sostanze chimiche, come formaldeide, ftalati, Pfas e metalli pesanti. Almeno una sostanza chimica pericolosa, in effetti, è stata trovata nel 96% dei prodotti (45 dei 47 articoli analizzati), che comprendevano abiti e calzature per uomo, donna, bambino e neonato. Ebbene, sette dei 47 prodotti portati in laboratorio (il 15%) contenevano sostanze chimiche pericolose in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti dalle normative comunitarie. Chi paga il prezzo più alto sono i lavoratori che operano nelle filiere produttive del colosso cinese e sono esposti a seri rischi sanitari, ma anche le popolazioni che vivono in prossimità dei siti produttivi. Tutti i marchi che hanno adottato gli standard della campagna Detox, compresi i giganti del fast fashion come Zara e H&M, hanno prodotto effetti positivi anche sulla trasparenza delle filiere. “Con il loro modello di business tipico del fast fashion, questi marchi non potranno mai essere sostenibili ma, comunque – spiega Greenpeace – il numero di nuove collezioni che promuovono è piccolo rispetto a quello che Shein pubblica sul suo sito web ogni settimana”. Quindi, fate attenzione a Shein…

