L.A. Fashion Week

Svoltasi a Hollywood, presso le due sedi dei NYA Studios, la nuova edizione della Fashion Week californiana ha offerto un ricco programma, con 10 tra sfilate e presentazioni, 4 proiezioni di film, 7 fra tavole rotonde e masterclass. Il programma dell'evento fashion si è sicuramente distinto per la sua attenzione alla moda etica, all'inclusività e alla sostenibilità. La Fashion Week losangelina si era aperta con la lirica sfilata-spettacolo di Imitation of Christ e il messaggio di pace che ha veicolato. L'artista e regista cinematografica di Los Angeles Tara Subkoff, fondatrice di Imitation of Christ, ha infatti messo in scena un vero show a Hollywood, nella Hole Gallery su North La Brea Boulevard, di fronte alla boutique di Rick Owens. Organizzato nella sala espositiva dedicata ai divertenti disegni di Eric Yahnker, il défilé di Imitation of Christ è iniziato con brani d'opera e sagome danzanti. Sul palco, Subkoff ha poi invitato a recitare testi e canti dei rappresentanti di varie religioni e organizzazioni spirituali, tra cui un rabbino, un ministro cristiano, un monaco buddista tibetano, un attivista interreligioso indù, un poeta e praticante sufi musulmano, tutti di fronte a un indigeno/nativo americano suonatore di flauto e ad uno sciamano. Pianificata prima degli eventi in Israele e Palestina, la presenza fianco a fianco della rabbina Heather Miller e della poetessa musulmana Najeeba Sweed è stata un momento toccante, simbolo di pace in un momento di accadimenti drammatici. La collezione Primavera/Estate 2024 di Imitation of Christ è stata presentata da numerosi ballerini, mentre vari designer e artisti hanno iniziato a creare nuovi capi in una performance dal vivo. Ovviamente potremmo continuare parlando di tutte le altre sfilate di Los Angeles, ma mi piace soffermarmi su questo messaggio di pace, perché la moda può essere anche questo, ed è bello che sia veicolo di questi messaggi in un momento così drammatico per il mondo intero. Del resto LA non è una città tradizionale e ha bisogno di una settimana della moda non tradizionale.