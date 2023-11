Le serie tv sul fashion system

Crediti Instagram

Il prossimo 14 febbraio 2024 su Apple TV sbarcherà The New Look, una nuova serie su due icone moda del Novecento: Christian Dior e Coco Chanel, rispettivamente interpretati da Ben Mendelsohn e Juliette Binoche. La serie racconterà la genesi dell'iconico New Look e includerà anche la storia dei personaggi che hanno gravitato nelle vite di Dior e Chanel, compresi Yves Saint Laurent, Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga e Hubert de Givenchy, mostri sacri della moda. Ambientata a Parigi durante l'occupazione tedesca e nel primo dopoguerra, The New Look, seguirà la carriera di Christian Dior e in particolare la sua rivalità con Coco Chanel. Ma i due non erano rivali solo in fatto di affari. Chanel chiuse i battenti allo scoppio della guerra e divenne un'agente dell'intelligence nazista, mentre la sorella di Dior, Catherine, fu arrestata, torturata e internata nel campo di concentramento di Ravensbrück per il suo lavoro con la resistenza francese. Dopo che lasciò l'esercito francese nel 1942, Dior si unì a Lucien Lelong (John Malkovich) nella Parigi occupata dai nazisti prima di creare il suo marchio omonimo nel 1946. Negli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale, dopo i modelli austeri dovuti alle restrizioni nei consumi di stoffa attuate durante il conflitto, Dior ripensa la silhouette, e la sua Ligne Corolle è un successo internazionale. Le sue giacche strette in vita e le gonne rigonfiate da metri di preziosa stoffa sono l'esatto contraltare degli abiti più liberi e destrutturati di Chanel. Anche da un punto di vista umano gli stilisti non potrebbero essere più diversi: mentre Dior ama i fiori e il giardinaggio, Chanel adora la vita mondana ed è nota per le relazioni con il partito nazista. Entrambi sono brand che ancora oggi incantano le consumatrici e i consumatori, con uno stile eterno e inconfondibile. Brand intramontabili.