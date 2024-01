Louis Vuitton a Hong Kong

Anche voi fan di Louis Vuitton? Io si. La sfilata “Voyager” di Louis Vuitton in Cina si svolgerà il 18 aprile 2024 presso il Long Museum West Bund di Shanghai. "Il Louis Vuitton Voyager Show è in linea con lo spirito di viaggio della maison e consente di presentare le collezioni fuori stagione in luoghi eccezionali e stimolanti in tutto il mondo", ha affermato la griffe in una nota. Il mese scorso Pharrell Williams, direttore creativo del menswear di Louis Vuitton, ha organizzato la sua seconda sfilata per il brand a Hong Kong, davanti a un parterre di star locali. All’evento, tenutosi il 30 novembre, erano presenti gli attori Zhu Yilong e Chow Yun-fat, oltre a tre membri del gruppo cantopop (pop cinese) Mirror e al rapper Tyson Yoshi. Sul tema delle stelle celesti, uno spettacolo luminoso proiettava il monogramma Louis Vuitton in luci scintillanti sul porto della città. La collezione, svelata lungo la Avenue des Stars, che richiama il concetto della Hall of Fame su Victoria Dockside, comprendeva anche le impronte delle mani di celebrità e attori asiatici. Il nuovo concept show del prossimo aprile a Shanghai includerà sia la pre-collezione autunnale che la sfilata Cruise di Vuitton per uomo e donna. La collezione pre-fall femminile Voyager Show 2024 di Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle collezioni donna di Louis Vuitton, segnerà il prossimo capitolo di una relazione di lunga data tra la griffe e la Cina, iniziata fin dall'apertura del primo negozio locale del marchio nel 1992 al Peninsula Hotel di Pechino. La collezione sarà presentata al Long Museum West Bund, il più grande museo privato cinese, progettato e costruito dal miliardario locale Liu Yiqian e da sua moglie Wang Wei. In precedenza, Louis Vuitton aveva presentato la sua ultima pre-collezione autunno al Jamsu Bridge di Seoul. La prossima collezione pre-fall donna sarà disponibile nelle boutique Louis Vuitton di tutto il mondo a partire dal 17 maggio 2024.

