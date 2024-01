Haute Couture Margiela, lo show affascinante di John Galliano

Crediti Maison Margiela

Maison Margiela ha completato giovedì sera la stagione dell'alta moda parigina con una collezione disegnata da John Galliano e uno show affascinante: una visione brillante della storia di Parigi. Il pubblico ha applaudito in modo quasi assordante nel finale, supplicando Galliano di uscire a fare l’inchino. Tuttavia, mantenendo una tradizione iniziata dal fondatore della maison, Martin Margiela, che non usciva mai a salutare ed evitava di farsi fotografare, Galliano è rimasto dietro una tenda dorata nel backstage. Presentato all'interno di un magazzino a volta proprio sotto il Pont Alexandre III, il défilé ha presentato cortigiane formose, ballerine del Moulin Rouge, bambole imploranti, giocatori d'azzardo notturni. Davanti a specchi da bistrot, che si sono trasformati in schermi piatti, così da apprezzare meglio l'appassionata performance d’apertura del cantante francese e sosia di Freddie Mercury, Lucky Love. Questi ha vagato per il set prima dell’inizio della sfilata indossando un soprabito da uomo, per poi spogliarsi rivelando il suo petto e il suo braccio sinistro mancante. Gli schermi hanno improvvisamente proiettato un film poliziesco con una rapina in gioielleria: tacchi a spillo su vetri rotti, coppie che si allacciano i corsetti e un ladro che regala all'eroina una collana di perle in una squallida brasserie del Quartiere Latino. Dopodiché arriva un giovane dandy a torso nudo con pantaloni con piega e microscopico corsetto in vita, che ha sfilato sotto le arcate del ponte più bello di Parigi lungo la Senna in una pioggia battente, per poi girare davanti ad altri 50 invitati seduti all'aperto in vari tavolini di bistrot prima di entrare nel magazzino. Con il trucco ceroso e gli occhi sconvolti, il cast sembrava composto da fantasmi emersi dalla Senna, o dagli abitanti che ancora oggi dormono lungo le rive del fiume, molti di loro proprio sotto questo ponte dove si è tenuto lo show. In mezzo a questa follia emergevano molti abiti brillanti: per le ragazze, vestiti a colonna in maglia e perline estremamente sexy, blazer di lana stropicciati a spina di pesce o abiti con corsetto trasparente. Il culmine si è raggiunto con Gwendoline Christie in una crinolina in lattice sopra un corsetto blu scintillante, con il collo e le mani coperti - come altre signore - da un collare di porcellana e da mani a forma di scheletro. In una stagione della haute couture, che ha dedicato maggiore attenzione alle prime file e non alle passerelle, è parso irrilevante che Kris, Kylie Jenner e Kim Kardashian fossero state testimoni dello show. John Galliano fu licenziato da Christian nel 2011, dopo aver fatto diventare quella casa di moda un patrimonio gigantesco in un decennio. Per uno sfogo da ubriaco spaventosamente brutto ed eccessivo fuori dal suo appartamento e diventato virale, ha pagato un prezzo enormemente alto: Dior non gli ha dato nessun compenso d’uscita, l'establishment francese lo ha privato della Legion d'Onore ed è stato il bersaglio di feroci attacchi sui media scandalistici. La sfilata di giovedì è stata la sua resurrezione definitiva.