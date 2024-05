Il Met Gala, un red carpet che ha poco da invidiare agli Oscar

Anna Wintour, Zendaya

Lunedì 6 maggio, l’evento più cool dell’anno! Il Met Gala, serata organizzata da Anna Wintour, chief content officer di Condé Nast, direttore editoriale globale di Vogue nonché fiduciaria del Met, considerato l’evento mondano più esclusivo al mondo, con un red carpet che poco ha da invidiare a quello degli Oscar grazie a star del calibro di Rihanna, Beyoncé, Timothée Chalamet e Harry Styles. A non diminuire è il costo dei biglietti per prendere parte al Met Gala: 75mila dollari, 25mila in più dello scorso anno, con tavoli a partire da 350mila. Chi paga? Le case di moda! Il ricavato, come di consueto, andrà a finanziare lo stesso Costume Institute. La lista degli invitati viene prima vagliata e autorizzata da Anna Wintour, affiancata quest’anno da Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth e Bad Bunny. Mediaticamente il Gala resta un’occasione d’oro per le maison del lusso che partecipano fornendo non solo abiti e gioielli in mostra ma sfilando sul red carpet grazie alle celebrities coinvolte. L’evento allestito per inaugurare la mostra ‘Sleeping beauties: reawakening fashion’ del Costume Institute ha visto susseguirsi la consueta folla di star del cinema, della musica e, ovviamente, della moda. Molti invitati, capitanati da Anna Wintour, hanno indossato creazioni di Loewe disegnate dal direttore creativo, Jonathan Anderson. Non sono mancate le griffe europee legate ai colossi del lusso Lvmh, Kering, Prada Group e Richemont così come i marchi degli americani Capri Holdings e Pvh. A sorpresa abbiamo visto molti ‘very important people’ in abiti realizzati da stilisti indipendenti, molte più che nelle passate edizioni: Sarah Jessica Parker, ad esempio, si è affidata all’istrionico Richard Quinn, mentre la top model Ashley Graham e la cantante Camila Cabello hanno scelto Ludovic de Saint Sernin, e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Parallelamente molte star hanno selezionato look provenienti dagli archivi della maison. Zendaya, tra le prime ad arrivare nel ruolo di host, ha sfoggiato due look. Una creazione di Maison Margiela Artisanal by John Galliano, rivisitazione di un vestito che il designer aveva realizzato per Dior nei primi anni Novanta. La giovane attrice ha poi indossato un abito nero di Givenchy del 1996 disegnato sempre da Galliano abbinato a un voluminoso cappello di Alexander McQueen by Philip Treacy del 2007. Tante star hanno scelto di indossare mise dell’ultima applaudita collezione couture di Margiela, in primis Kim Kardashian. Hanno anche esordito sul red carpet del Met Gala i nuovi direttori creativi di Alexander McQueen e Chloé, rispettivamente Sean McGirr e Chemena Kamali, affiancati da numerose celebrities. Inaspettatamente ci sono stati anche look in denim grazie a Diesel (Kylie Minogue) e Gap. Il The New York Times riporta come la serata più importante del fashion system abbia ‘racimolato’ con l’edizione appena trascorsa circa 26 milioni di dollari. Una somma stellare, cresciuta di quattro milioni rispetto allo scorso anno. Complimenti ad Anna Wintour.