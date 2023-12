Miami Design District

Sapete quale è la settimana di maggiore afflusso a Miami? La prima settimana di Dicembre, con la Design Week e Art Basel. Stessa cosa per Milano: non è la settimana della moda a determinare il maggiore afflusso, ma il Salone del Mobile e la design week. Ma andiamo a Miami: Art Basel apre ufficialmente dall’8 al 10 dicembre, e si presenta come una grande mostra di arte contemporanea. Ma si sa, arte e moda vanno a braccetto, ecco che i giorni precedenti il Design District di Miami, che raccoglie tutte le più importanti griffe del lusso, si anima di mille eventi. Un focus in questo articolo a due eventi in particolare. Cartier ha creato una installazione multimediale temporanea bellissima. Entrate e vi immergerete nel mondo Cartier con un film della durata di 3 minuti, che racconta la storia dei tre fratelli che hanno creato questo brand dal successo intramontabile. La storia di Cartier ha oltre 170 anni, con una collezione di 3.500 pezzi. Cartier produce a La Chaux de Fonds, in Svizzera, dove creatività e sfide tecniche si incontrano ogni giorno. E la creatività è infinita, perché Cartier significa orologi ma anche gioielli. Su ogni orologio Cartier fa più di cento controlli, dalla resistenza dei meccanismi alla riserva, alla resistenza all’acqua, al cronometro. Dietro tutto c’è una parola: l’artigianalità, il savoir faire, e questa esposizione lo dimostra. Passiamo a LVMH, che ha creato a Miami una Culture House, dove ogni mattina e ogni pomeriggio cambia il palinsesto degli incontri. Molto bello quello del 7 dicembre mattina: quattro artisti, di cui due con gravi handicap, hanno mostrato i loro lavori, ma hanno soprattutto parlato di sé, di cosa esprimono i loro lavori. Harol Gaudio e Crystal Paris sono artisti affermati. Ma toccante è la storia di Cruise Bogle e di Glenneisha Darkins. Glenneisha è tetraplegica e dipinge con la bocca. Non può più camminare, né scrivere, né lavarsi da sola, né nutrirsi da sola, dopo un incidente in moto che l’ha costretta all’immobilità, eppure dipinge, con la bocca. Cruise Bogle ha avuto un incidente a causa del surf, violento urto contro la sabbia dura. Anche Cruise ora, sebbene tetraplegico, dipinge, attualmente ha anche un suo brand di abbigliamento che si ispira ai suoi dipinti fatti con la bocca. Questo giusto per citare un paio di eventi, ma ogni negozio è uno show in termini di vetrine e collezioni speciali. Dior,ad esempio, sfoggia una collezione di meravigliose borse fatte da artisti, e un’installazione dorata di fiori e farfalle davanti a cui chiunque di passaggio non può non fermarsi a fare una foto. Insomma, Miami the place to be, nella prima settimana di dicembre!