Milano Fashion Week

La settimana della moda milanese come sempre è stata piena di sorprese. Scorriamo chi ci ha impressionato di più. Partiamo da Versace, con il ritorno in passerella di Claudia Schiffer. Flash impazziti per Demi Moore e Pierpaolo Piccioli. La palette di colori pastello gioca con il rosa tenue, blu, verde menta e giallo pallido. Sfumature naturali di sabbia chiara e grigio perla. Colori della terra come rubino scuro, nero. I look femminili hanno un’aria vagamente bon ton, tanto da far chiedere: la donna Versace è diventata una good girl? «Nell’aspetto forse, ma l’animo resta da bad girl», sorride Donatella Versace. Passiamo a Gucci, al debutto del nuovo stilista Sabato De Sarno. Da oltre un anno, l’obiettivo del gruppo Kering è quello di riportare il suo marchio di punta da più di 10 miliardi di euro nel 2022 fino a raggiungere il target di 15 miliardi di ricavi nel prossimo futuro. L’idea originaria di De Sarno era quella di allestire lo show in Brera, all’esterno del Bar Jamaica, un caffè di culto dalla storia centenaria, famoso per essere frequentato dagli intellettuali bohémien – ricchi di idee brillanti più che di soldi – che si recavano lì per un classico aperitivo milanese. A causa del brutto tempo, il designer ha dovuto spostare la location nel Gucci Hub, l’enorme hangar del marchio nella zona est di Milano, cambiando significativamente l’atmosfera, dall’ora dell’aperitivo al night club. Anche qui tanti ospiti vip, tra cui Julia Roberts. Tra gonne a tubino con spacco, hot pants, body in maglia e abiti-sottoveste davvero sexy, erano moltissime le gambe in bella mostra. Alcuni dei suoi look più forti sono stati le giacche da lavoro in pelle bordeaux e antracite e una giacca cocoon con il caratteristico monogramma beige della casa. Per la sera, De Sarno ha mostrato abbaglianti abiti in rete di cristalli.

Nel vorticoso backstage, il suo ex capo da Valentino, Pierpaolo Piccioli lo ha salutato, gridando: “Fantastico!”, I due alla fine si sono lasciati quando il designer ha abbracciato i propri genitori napoletani, baciando la mamma sulla guancia e il papà sulla testa. De Sarno ha lavorato duramente per reinventare i classici di Gucci, come il monogramma rosso utilizzato in una serie di fantastici sandali con plateau e nella “Bambù”, riproposta in pelle verniciata.

Andiamo a Prada: sulle note di Vertigo, l’hitchcockiano La Donna che visse due volte, sfilano capi ricamati con vortici di cristalli. Bagliori che accendono gli abiti di velluto e di pelle e che esplodono nelle gonne di frange argentee, trattate come dei veri e propri pezzi di gioielleria. Le frange sono un leitmotiv in collezione. Passiamo a Moschino. Un 40° anniversario da celebrare con quattro celebri stylist. Così Moschino ha voluto Carlyne Cerf de Dudzeele, Gabriella Karefa-Johnson, Lucia Liu e Katie Grand per orchestrare una rappresentazione unica in atti, ciascuna chiamata a studiare 10 look componendo una collezione primavera-estate 2024 ispirata al lavoro di Franco Moschino a quarant'anni dalla fondazione del suo marchio e ventinove anni dopo la sua prematura scomparsa. La ricerca ha preso il via dai pezzi intrisi di senso dell’umorismo e ironia, arguti e dall’infinita immaginazione, pensati dallo stilista tra il 1983 e il 1993. La società madre Aeffe non ha ancora rivelato il direttore creativo che prenderà il testimone da Jeremy Scott, che ha lasciato la maison lo scorso marzo dopo 10 anni. Diesel ha presentato invece uno show kolossal, che nonostante la pioggia battente ha raccolto attorno a sé una community pulsante di celebrities, giovanissimi e buyer da tutto il mondo, radunati per acclamare la collezione per la prossima primavera-estate disegnata dal direttore creativo del brand, Glenn Martens. Sulla passerella sopraelevata tra musica rave e citazioni alla club culture incedono modelli fasciati in abiti second skin, 'scheletri' di frange, denim couture e lavorazioni elaborate. Il jeans è fatto a brandelli, lavato, rielaborato. Volumi e silhouette sembrano pensati per i raver più temerari. Da Fendi, come sempre, tutti si accalcano nella speranza di intravedere delle celebrità, che sono intervenute in forze questa stagione, dalle attrici Naomi Watts e Demi Moore, alle top model Linda Evangelista, Naomi Campbell e Kate Moss. Il direttore artistico di Fendi afferma di voler ricreare l'eleganza rilassata romana. I maglioni a collo alto sono tagliati qua e là, scoprendo una spalla o aprendosi in un grande strappo tra i seni. Con i suoi abiti dritti di media lunghezza, le sue décolleté dal tacco alto, i suoi guanti di lana pregiata e le sue piccole e desiderabili borsette, la donna Fendi è naturalmente chic in ogni circostanza.

Che indossi un paio di pantaloncini larghi di pelle marrone con una camicia bianca scollata che si sbottona dietro, o un abito attillato color papavero con un trench di pelle beige, o anche quando si infila un tailleur minigonna con diversi blocchi di colori. L'accento è posto, come spesso accade con Fendi, sulla materia prima. Strisce di shearling foderate di organza vengono utilizzate per simulare le righe di un cappotto a vestaglia, con effetto spugna. Gli abiti ricavati da una sorta di vinile leggermente increspato assumono l'aspetto di un grembiule. Fashion week, quindi, come sempre, da non perdere!