Milano Fashion Week cap.2

Chiara Ferragni (Ferragamo, Instagram)

Eccoci all’ultimo capitolo della Milano Fashion Week, e poi voliamo a Parigi. Cominciamo da Giorgio Armani, che ha chiuso la settimana della moda milanese con una collezione molto luminosa. Partendo da una serie di primi look più neutri, che abbinavano un classico grigio a un bronzo dorato, in completi giacca-pantaloni molto chic, Giorgio Armani è arrivato progressivamente al colore in un dégradé di sfumature acquatiche (blu e verde), per tuffarsi in un nero lucente e profondo. Lo stilista predilige tessuti luccicanti, come il raso, lo shantung, la seta o anche una sorta di pelle-lurex. I top sono cangianti o cosparsi di strass. Abiti scintillanti: la collezione si illumina ulteriormente verso la fine della sfilata con dei completi bianchi luminosi, in cui viene introdotto un rosa delicato. Passiamo a Dolce & Gabbana: Kylie Jenner ha fatto attendere tutto il pubblico, causando lo slittamento dell’inizio dello show. Il ruolo della donna in lutto è stato interpretato da Naomi Campbell, cui è stato riservato l'ultimo rovente passaggio, in cui indossava reggiseno e pantaloncini di lingerie completamente neri, tubino in rete trasparente e girocollo con rosa in tessuto nero. Ragazze da boudoir che appaiono, una ogni 10 secondi, in corsetteria, tanga, bustier e canotte. Elementi per lo più di colore nero e indossati da un cast di prim'ordine, composto da Vittoria Ceretti, Adut Akech, Natasha Poly, Ashley Graham e Irina Shayk. A metà sfilata le vedove si sono trasformate in spose, con négligé, corsetti, camicette, mutandine e bralette. Anche l'abito da sposa era una combinazione di corsetto trasparente, collant, guaina e velo. E nient'altro. Per uscire a cena, le vedove hanno indossato degli splendidi abiti da cocktail in seta a pois e plissettati, e una brillante serie di giacche da smoking oversize tagliate come mini- abiti. Il sabato mattina a Milano è stato dedicato a Ferrari e Ferragamo. Il primo è al debutto nella moda.

Il secondo ha avuto un enorme successo mediatico. Ha posizionato la sua nuovissima campagna mediatica Ferragamo Firenze in un enorme cartellone pubblicitario presso il nastro trasportatore dei bagagli dell'aeroporto di Milano Linate. Garantendosi che ogni buyer, giornalista e influencer abbia un contatto ravvicinato e personale con l'annuncio. La pubblicità mostra la modella più importante d'Italia, Vittoria Ceretti, con un gruppo di amici in posa davanti a un grande dipinto di Giorgio Vasari prestato dalla Galleria degli Uffizi, il più grande museo d'arte del Rinascimento. Ferrari ha portato una collezione senza stampe che si rifà all'iconografia della Formula Uno, con voluttuosi abiti da cocktail, scollati ma con maniche fluttuanti, realizzati in gabardine nera, seta color rame o pelle color carne. E chiudiamo con Bottega veneta, che ha sfilato in una sala completamente ricoperta da mattonelle colorate a comporre elementi marini o paesaggi ridotti ai minimi termini. C’è Julianne Moore, la star amica della maison già dai tempi di Tomas Maier, c’è François-Henri Pinault, numero uno del gruppo Kering. C’è Ilona Staller, alias Cicciolina. Gli accessori sono oversize, come alcune vestibilità di giacche e cappotti. Le stagioni sono mixate, si passa da una lunga estate ma anche a materiali lanosi che fanno pensare al freddo. E ora, che sorprese ci riserverà Parigi? Scopritelo presto nel prossimo articolo.