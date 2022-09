Milano Fashion Week

Instagram Versace

Allora diamo uno sguardo agli ultimi giorni di Milano, prima di tuffarci nella fashion week Parigi. I nomi sono l’assoluta eccellenza della nostra moda, meriterebbero fiumi di parole, ma noi chiediamo venia e ci limitiamo a un veloce riepilogo. Partiamo da Giorgio Armani: lo stilista dedica all’oro la collezione spring-summer 2023. Luce, leggerezza e morbidezza sono le parole chiave di una collezione fatta di giacche allungate, spolverini impalpabili, pantaloni morbidi, top con cristalli, giacche di seta percorse da fantasie etniche, che fanno viaggiare la mente verso terre lontane. Insomma, l’ennesimo capolavoro del nostro 88 enne Giorgio.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno avuto un’ospite speciale, Kim Kardashian, chiamata non solo a vedere lo show ma a essere la curatrice della sfilata per la spring-summer 2023. La passerella ha visto aprire le porte all’archivio, dagli anni 1987 al 2007, con riedizioni di capi cult scelti a sei mani tra i due stilisti e la celebre social queen: quello indossato da Linda Evangelista, da Monica Bellucci, da Madonna. A ricordare l’anno, delle piccole targhette applicate sui vestiti stessi. In prima fila non possono mancare donne come Monica Bellucci, Eva Herzigova, Helena Christensen oltre alla social family per eccellenza con la mamma Kris Jenner e sorella Khloe Kardashian.

Una folla da concerto rock invade la piazza del Duomo per Moncler che celebra il suo 70° anniversario, con un cast composto da 1952 talenti, in omaggio all’anno di fondazione di Moncler, la piazza è piena di bianco, colore della neve, accorrono 18 mila persone. Non mancano nel parterre, celebs e amici da tutto il mondo: Blanco. Sfera Ebbasta, Anne Hathaway, Maria Sharapova (board member di Moncler), Pharrell Williams e Na Ying. Con l’obiettivo di continuare a coinvolgere e connettere le communities, Moncler apre al pubblico l’evento. I performer (700 ballerini, 200 musicisti, 100 coristi, 952 modelli) sono introdotti da Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala. La performance si apre con un gruppo di ballerini disposti sull'intera piazza per trasmettere l’idea di una tela bianca, simbolo di un nuovo inizio, la Toppi esegue un assolo sul palco, i coristi eseguono brani dai suggestivi Carmina burana. Al culmine dello show, la musica dell’orchestra è sostituita dal Dj set di Lorenzo Senni, mentre i 1952 componenti del cast formano il simbolo dell’infinito.

Lo show di Ferragamo, che in prima fila vede seduta anche Naomi Campbell, si apre con uscite quasi gemelle di trench oversize per lui e per lei. In un gioco di rimandi tra maschile e femminile. La collezione è cosparsa di cristalli che ricordano lo scintillio delle scarpe rosse create da Ferragamo nel 1959 per Marilyn Monroe. Qui, dove Carlo Borromeo fondò un grande seminario, sorgerà a breve un grand’hotel della famiglia Ferragamo, un grande spazio con ristoranti e store che coinvolgerà Antonia. Per Bottega Veneta quattrocento sedie accolgono gli ospiti prima di diventare oggetto di collezionismo. Saranno infatti disponibili all’acquisto in occasione della prossima edizione di Design Miami a dicembre. Seduti in sala ci sono Raf Simons, Kirsten Dunst, François-Henri Pinault, Erykah Badu e… Ilona Staller, alias Cicciolina. Chi è il doppio che vive in me? Per mettere in scena questo tema, il direttore artistico di Gucci ha immaginato una doppia sfilata: la passerella era installata in una sala ricoperta di ritratti, ciascuno moltiplicato per due, a volte per tre. Sull'altro lato della lunga parete di fronte al pubblico, si intuiva uno spazio clone, dove si svolgeva una sfilata parallela. La fila di ritratti si alza, come un sipario, rivelando esattamente lo stesso allestimento, gli ospiti uno di fronte all'altro come in uno specchio. Tutti i modelli si sono riuniti con i propri gemelli, vestiti esattamente allo stesso modo, e prendendosi per mano hanno ripercorso la passerella, camminando di pari passo, esattamente come se uno fosse solo il riflesso dell'altro: inquietante. Sono due o sono di fianco a uno specchio? La sfilata Prada di questa stagione è stata allestita di fronte ad altissime pareti fatte di carta nera con finestre che offrivano viste del tramonto. Un set austero per uno show che si è aperto con una mezza dozzina di completi monocolore. Gonne con spacco bicolor, scarpe appuntite in una vasta gamma di tonalità, borse da giorno e pochette, trasparenze su trench e longuette, tubini plissé: la collezione Prada per la prossima primavera estate gioca con la formalità.

Per concludere, tutto il cast è apparso con capelli arruffati e ciglia enormi. Da Versace, la sfilata è stata allestita nell'ultimo enorme hangar scoperto alla periferia di Milano, con una dozzina di supermodel a sfilare in passerella. Il set includeva una serie di installazioni in vetro che ospitavano un pianoforte a coda, sedie dorate rinascimentali con la testa di Medusa e una scultura con piccole ampolle elettriche. Gigi Hadid accende l'azione con un abito in rete nera semitrasparente, con ritagli e un cappuccio, Irina Shayk ha un abito con scollo profondissimo, e poi frizzanti abiti da sposa succinti in pizzo, reggicalze, guanti in merletto, bustini perfettamente tagliati e veli. Il tutto si è concluso con saluti e applausi per Paris Hilton in un minuscolo abito da cocktail velato rosa cristallo. Decine di paparazzi e fan fremevano per girare video….ebbene si, questa è la moda, questo è il sogno!