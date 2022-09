Milano Fashion Week

Fendi (Instagram)

La settimana della moda milanese è iniziata mercoledì 21 e terminerà lunedì 26 settembre. Da un capo all'altro del capoluogo lombardo si susseguono sfilate e presentazioni. Facciamo insieme una panoramica dei primi 3 giorni. Moschino, si getta nel profondo del mare con una collezione incentrata sul tema del salvagente. Il direttore creativo Jeremy Scott ancora una volta prende in giro il mondo snob della moda, attraverso un guardaroba tutto particolare, fatto di eleganti abiti couture dal sapore retrò con divertenti dettagli gonfiabili.

Salvagenti bicolore alla maniera dei grandi transatlantici, posizionati in testa o portati in vita su un microabito con bottoni dorati, oppure su un abito a righe da sedia a sdraio. Salvagenti colorati per i bambini, con la testa di un'anatra o di un fenicottero rosa. Passiamo a Hugo Boss che trasforma il velodromo Vigorelli in una pista galattica sullo sfondo di grattacieli luminosi e giganteschi globi, che alla fine dello show sono presi d'assalto da acrobati su due ruote. Già pronta per la vendita, la collezione di punta della casa tedesca si compone principalmente di abiti e cappotti pesanti in panni di lana e tessuti maschili in cinquanta (o quasi) sfumature di grigio (ma anche beige, bianco e nero), indossati ugualmente da uomini o donne. Il completo è portato a contatto con la pelle da una Naomi Campbell in gran forma, che ha aperto la sfilata sotto mille flash tutti per lei.

Passiamo a Max Mara, che firma un guardaroba timeless, destinato a entrare nell’armadio ed essere portato una vita intera, come gli ampi pantaloni indossati con un crop top di maglia, le tutine corte sovrastate da maxi cappelli a tesa larga, le gonne che abbracciano i fianchi, le jumpsuit di cotone blu portate a nudo sulla pelle, i lunghi abiti di lino grezzo che lasciano la schiena scoperta. Giorgio Armani accompagna la sua collezione Emporio Armani in un viaggio ideale, il lino candido dà vita a completi pantalone essenziali, talvolta doppiati da una gonna velata. Ai piedi ciabattine nere in rete di pelle indossate con un calzino. Ampi cappelli di paglia proteggono dal sole cocente. Le jumpsuit sensuali svelano un top gioiello. Missoni mette in scena i motivi che sono parte dell’immaginario collettivo (fiammato, zig zig, righe, patchwork). Paillette e cristalli si mescolano al colore, aggiungendo luce alla luce, e rifrazioni. Colore massimizzato per emozionare con intensità. Passiamo a Diesel che ha voluto aprire lo show al pubblico. Il denim è ricamato in dévoré con uno strato di tulle che viene poi strappato, mentre il jeans completamente strappato è trattenuto da linee di cucitura e da una fodera trasparente. I pantaloni utility con tasche gigantesche sono solarizzati. Il set ha un gonfiabile enorme, il più grande del mondo, in platea ci sono quasi 5mila persone. Abiti e pantaloni sono composti da strati di organza che si aprono; le t-shirt stampate a doppio strato hanno buchi per gli smiles tagliati nello strato superiore che rivelano la stampa sottostante. Ci sono il minidress metallico e le maglie verniciate, giacche senza maniche chiuse da gancetti. Il denim plastificato è waterproof mentre le giacche in pelle rigenerata sono tagliate a vivo. C’è anche un cappotto artigianale composto interamente da oltre 15mila etichette Diesel invecchiate e spazzolate mentre agli ospiti sono stati regalati degli Nft commemorativi che attestano di aver partecipato allo show. Ed ora uno sguardo a Cucinelli, che ha presentato una collezione incentrata sull’eleganza e permeata da uno spirito da donna esploratrice. La maglieria, cuore della proposta della casa di moda, diventa couture grazie a lavorazioni hand made, a reti illuminate da bagliori di paillette per cardigan, gonne a tubo e shorts. Il colore gioca un ruolo fondamentale tra beige scaldati dal sole o ingrigiti, accompagnati a tocchi di nero, accanto a tonalità pastello e bianchi naturali. Anche per l’eveningwear, giacche e pantaloni si ricoprono di paillette o di intarsi brillanti. Alberta Ferretti accompagna la sua donna in un viaggio poetico tra le sabbie del deserto e tra boschi. La sfilata è una tavolozza infinita di colori che esplodono nei toni iniziali del viola, del verde e del turchese remixati tra di loro per pantaloni fluidi, trench di organza e top impalpabili. Sete, chiffon, ricami e molto colore.

Chiudiamo con Fendi, dopo lo show newyorkese dedicato alla borsa Baguette, realizzato eccezionalmente in collaborazione con Marc Jacobs, Fendi riporta in passerella i codici dei primi anni 2000 per riconfermarli in trend. Tessuti fluidi, raso e silhouette scivolate effetto sottoveste sono elementi di stile cari a Jones, i pantaloni sono in satin drappeggiato o effetto anni 2000, con i tasconi cargo, e le giacche sono trasformate in vestiti midi con dettagli lingerie. La maglieria è declinata in abiti a coste, cardigan aderenti o in top e mini dress coloratissimi come i sandali con la zeppa, gli stivali in gomma lucida, aderenti come una calza, o le borse nello stesso materiale. Ed ora arrivederci al prossimo articolo, dove parleremo degli ultimi tre giorni della Milano fashion week.