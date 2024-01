Milano Moda uomo highlights

Foto credit Dolce & Gabbana Instagram

Per chiudere la Milano Fashion Week, non possiamo non citare altri grandi nomi della nostra preziosa moda italiana. Uno dei penetranti occhi blu dell'inossidabile stilista Giorgio Armani è rimasto fisso sul pubblico, senza battere ciglio, dal primo look fino all'81°. Lo show è infatti iniziato con un filmato che mostrava il signor Armani mentre si accostava alla porta di casa sua e quindi scrutava attraverso uno spioncino. Quell'occhio ha continuato a brillare dal fondo della passerella, mentre sfilava la collezione intitolata “The Look”. Un Giorgio Armani in carne e ossa è apparso subito dopo la fine del défilé per farsi fotografare con il cast e rispondere alle domande. L'eccellente sezione “Neve”, dedicata all'abbigliamento da sci e snowboard, in cui si distinguevano look più da giorno e altri più da sera ci fa capire che Armani si sta preparando per i Giochi Olimpici di Milano Cortina, che inizieranno tra soli 24 mesi. L'apertura della sfilata ruotava attorno a variazioni sull'originale abito Armani, lungo di giacca e largo di gamba, proposto in quella che sembrava spugna rasata, oppure in tessuto spina di pesce, jacquard occhio di pernice o, ancora, velluto nero. Le silhouette delle giacche oscillavano fra la tradizione occidentale e quella orientale, a seconda del taglio del collo e dell'altezza della chiusura. Le proporzioni erano splendide. L'occasionale tocco di colore della maglieria ha mantenuto viva l'attenzione. Dulcis in fundo Dolce e Gabbana. L'invito alla sfilata maschile di Dolce&Gabbana era contenuto in uno spesso cartoncino nero sovrastampato con la sola parola "Sleek", obiettivo la vera eleganza. Questa collezione è stata una celebrazione dell'esperienza sartoriale degli stilisti, fondata sulla grande tradizione della sartoria classica italiana, mescolata all'eleganza delle giovani generazioni. I 62 look della sfilata erano per lo più abiti e per lo più in nero, con solo tre abiti in bianco, un cappotto in cammello, un altro in grigio e un paio di favolose ed eccezionali pellicce di vaporoso shearling. La colonna sonora, un brano soul al pianoforte, e l'imbottitura grigio chiaro del locale hanno conferito alla sfilata un'atmosfera chic e vellutata. Come sempre con Dolce & Gabbana, non sono mancate le star in prima fila. Mentre Jeff Bezos si godeva l'atmosfera, la moglie Lauren Sanchez guardava orgogliosa il figlio Nikko Gonzalez sfilare. Fuori dalla sede del Metropol, la solita folla urlante di adolescenti è impazzita per le giovani star coreane Rowoon, Younghoon, Hyunjae e DPR Ian, che non erano vestiti con jeans stracciati o tute da ginnastica, ma con gli abiti sartoriali dal taglio impeccabile di Dolce & Gabbana. Sfilata magnifica. Ora si vola a Parigi.