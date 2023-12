Moda africana

foto da Endelea Official Instagram

Si è da poco conclusa la Swahili Fashion Week, manifestazione nata nel 2008 grazie al famoso imprenditore tanzaniano Mustafa Hassanali. Il 2023 ha segnato il sedicesimo anniversario di questo evento, svoltosi a Dar Es Salaam, dal 2 al 6 Dicembre 2023, con la partecipazione di 38 stilisti provenienti da 10 paesi, in 3 giorni di sfilate e uno di showroom, nella suggestiva location di Bravo Coco Beach. La Swahili Fashion Week è l'evento di moda annuale più grande e più seguito dell'Africa orientale. Il "made in Africa" è molto importante per l’economia dell’Africa orientale. La Tanzania e altri paesi del continente hanno firmato l’accordo di cooperazione africana, AFCTFTA, nel 2018. Come riconosciuto dalla Word Bank, (UN, 2018) con questo accordo si è creata la più grande area di libero scambio al mondo. La moda in Africa orientale è un mondo che riflette la ricca diversità culturale, storica e geografica della regione. Paesi come Etiopia, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Sud Sudan e Somalia hanno ognuno la propria tradizione e stile distintivo nel campo della moda. Molti di questi paesi hanno una lunga storia di produzione tessile tradizionale, spesso fatta a mano. Per esempio, l'Etiopia è famosa per il suo tessuto di cotone chiamato shemma. Il mais e il kitenge, invece, sono popolari in Tanzania e Kenya. Con l'aumentare della globalizzazione, anche le influenze occidentali hanno iniziato a plasmare la moda in Africa Orientale. Sin dalla sua fondazione, la Swahili Fashion Week ha avuto il patrocinio dell’Ambasciata Italiana in Tanzania. Nella sera d’apertura della settimana della moda si è tenuto un evento dedicato al brand italo-tanzaniano Endelea, con rappresentanti del Tanzanian Ministry of Information, Culture, Arts and Sports, dell’AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo), l’ambasciatore della Tanzania in Italia e l’ambasciatore dell’Italia in Tanzania (in collegamento telefonico, causa Covid). La conversazione si è concentrata su come si possono supportare concretamente lo sviluppo e la crescita dell’industria della moda in Tanzania. Francesca De Gottardo, CEO di Endelea, ha parlato dell’incredibile potenziale della moda in Tanzania, partendo proprio dalla sua esperienza con il brand, che è interamente prodotto in Africa. Oltre al potenziale della moda in Tanzania e in Africa orientale, c’è un altro fattore importante da considerare come chiave per il progresso della regione: un crescente interesse per le pratiche di abbigliamento sostenibili ed etiche. La domanda da parte dei consumatori internazionali per prodotti sostenibili ha avuto un impatto significativo sulla moda in tutto il mondo, compresa l'Africa orientale. La Tanzania ha un’interessante lista di designer focalizzati su un modello di sviluppo responsabile. Tra i vari nomi si distingue Endelea, che ha da poco ottenuto la certificazione B Corp e ha presentato la nuova collezione primavera estate, che si completa con la capsule disegnata dal designer Tiziano Guardini. Francesca, CEO del brand, racconta che lo hanno scelto proprio per il suo approccio sostenibile alla moda e per la capacità di mixare sartorialità, innovazione, rispetto e sperimentazione. Il significato di Endelea si scopre riconducendolo alla lingua Swahili: andare avanti senza arrendersi alle difficoltà. Le stampe audaci che hanno caratterizzato Endelea fin dalla sua nascita le troviamo in questa collezione presentata alla Swahili Fashion Week, per la prima volta disegnate ad hoc dall’illustratore e textile print designer Francesco Gulina, che le ha stampate su cotone organico certificato. Per far crescere l'industria della moda in Africa orientale è importante integrare il digitale e la sostenibilità. La sostenibilità deve essere considerata un elemento imprescindibile dell'industria della moda in Africa orientale. La chiave per far crescere il settore a livello internazionale attraverso il digitale e la sostenibilità deve infine essere sostenuta da progetti che favoriscano collaborazioni tra stilisti africani, europei e asiatici.