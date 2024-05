La moda raccontata alla Biennale di Venezia

Aprile dolce dormire, dicevamo nel precedente articolo: niente di più falso! Ad aprile è iniziata la Biennale di Venezia, dove anche qui si è espressa la moda con una settimana d’apertura piena di iniziative. Oltre una dozzina di marchi di fashion & luxury presenti alla manifestazione, tra cui Prada, Dior, Tod's, Schiaparelli, Chanel, Louis Vuitton, Rick Owens, i quali hanno organizzato feste, cocktail, balli, cene di gala, rave party e, persino… mostre d'arte. Come Monte di Pietà, la grande installazione di Christoph Büchel all'interno della Fondazione Prada, interamente dedicata alla destinazione finale di molte coppie fallite o artisti in crisi: il banco dei pegni. L'intero edificio è stato adibito a un fittizio monte di pietà in bancarotta, pieno dei detriti del consumismo. In un angolo, una finta chiesa con sull’altare statue religiose in plastica, appese al soffitto dozzine di sedie a rotelle polverose e decine di protesi. Dietro una serie di banconi, si potevano scoprire bici da palestra rovinate; strumenti scartati; cumuli giganti di vestiti puzzolenti di seconda mano; numerosi missili e siluri dismessi e un lenzuolo bianco ricoperto di finte borse di lusso di grandi case di moda italiane. La folla è rimasta a lungo in fila anche fuori dal Padiglione britannico, sponsorizzato da Burberry. All’interno, John Akomfrah, un artista di origine ghanese, ha presentato filmati in bianco e nero del brutale trattamento riservato dall’Europa ai combattenti per la libertà in Africa con lo scandaloso omicidio di Patrice Lumumba e il pestaggio dei manifestanti per i diritti civili guidati da Martin Luther King. Dior ha sostenuto una serie di eventi in tutta la città, come la mostra Cosmic Garden di Karishma Swali e Manu & Madhvi Parekh in collaborazione con Ateliers Chanakya; la mostra di Eva Jospin Selva al Museo Fortuny; Foreigners Everywhere, e Exhibition di Jeffrey Gibson. Oltre a ciò, Dior ha organizzato un ballo, Naumachia, con tavoli da pranzo ricchi di damaschi pregiati, vetri di Murano e gondole. Nella cena di Tod's, Andrea Bocelli ha cantato Nessun Dorma davanti a tele del Tintoretto. La cena di Schiaparelli a Palazzo Contarini degli Scrigni sul Canal Grande è stata, invece, particolare perché agli ospiti venivano regalati gioielli fatti a forma di parti del corpo. Rick Owens ha festeggiato il compleanno della musa Michelle Lamy in un gigantesco rave all'interno di un garage al Lido, dove la cantante ottantenne si è esibita. Louis Vuitton ha esibito una mostra di Pignon-Ernest. Fotografo e artista di strada, Pignon-Ernest usa il suo brillante gesso nero su schizzi di carta per creare disegni a grandezza naturale di grandi poeti di cui poi ha tappezzato le città in cui erano famosi: Arthur Rimbaud a Parigi; Forugh Farrokhzad a Teheran e Pier Paolo Pasolini. Molti di questi poeti subirono una morte violenta e prematura. La 60esima Biennale di Venezia, che ha debuttato il 20 aprile, resterà aperta fino al 24 novembre 2024. Avete, anzi abbiamo, ancora tempo per andarci tutti!