Olimpiadi invernali nel segno della moda

(Crediti Instagram Giorgio Armani)

Allora… chi di voi ama gli sport invernali? Io si! Soprattutto lo sci! E non ho potuto fare a meno di notare che il 4 Febbraio sono partite le Olimpiadi invernali di Pechino, che si concluderanno il 20 febbraio. Ormai sport e moda sono un connubio perfetto! E’ stato dato grande spazio ai designer cinesi per la cerimonia di apertura, a partire da Chen Peng, laureato al London college of fashion, nonché vincitore del premio Yu l'anno scorso. Lo stilista ha detto di essere entrato in contatto con il comitato di pianificazione delle Olimpiadi invernali un giorno dopo la Shanghai fashion week dello scorso aprile. Andando al nostro Bel Paese, come in occasione degli Europei di calcio e delle Olimpiadi di Tokyo 2022, Giorgio Armani firma le tute degli atleti italiani anche alle Olimpiadi di Pechino 2022. La casa di moda infatti è official outfitter della squadra olimpica e, nella cerimonia di apertura di scena allo Stadio nazionale di Pechino, ha vestito i nostri atleti. Gli atleti hanno indossato capi firmati dalla linea Emporio Armani, che saranno messi in vendita in alcuni store del marchio. Ogni atleta della spedizione azzurra ha sfilato in Cina indossando una mantella tricolore, sovrapposta alla classica divisa da podio, quella che gli atleti indossano durante i momenti di premiazione. La mantella, realizzata con un tessuto tecnico lucido, bianca nella parte centrale, rossa e verde sui lati, è stata creata per l’occasione ed è stilisticamente un vero e proprio tributo alla bandiera tricolore. La divisa completa comprende una giacca tecnica blu royal con cappuccio e chiusura centrale, realizzata in tessuto elasticizzato, impermeabile e traspirante. Fra i dettagli, spiccano i riferimenti al tricolore, la scritta «Italia» sul retro della divisa e realizzata con un outline in oro e con il tricolore iridescente. Uno dei particolari più originali però è sul petto, sul lato del cuore, con il testo dell’Inno di Mameli riportato in stampa oro all’interno. La giacca è abbinata ai pantaloni nello stesso tessuto tecnico performance e il look è completato dalle scarpe impermeabili con imbottitura termica e suola adatta al ghiaccio. Il resto del set di capi include anche una giacca alternativa, bianca con stampa Italia effetto acquerello, nei colori rosso e verde. Che ci resta da dire…forza azzurri!! E i primi risultati li stiamo già vedendo.