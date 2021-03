Moda, come scegliere l'influencer giusta da seguire su Instagram

Quando cercate ispirazione per un nuovo look, dove guardate? Una rivista? O il web? E chi guardate? Un’attrice, una modella, una showgirl che vi piace tanto? O una influencer? L’influencer è, come tutte sapete, un personaggio popolare sul web, che ha la capacità di influenzare le scelte di un determinato gruppo di utenti e, in particolare, di potenziali consumatori, e viene utilizzato nell'àmbito delle strategie di comunicazione e di marketing.

Caratteristica dell’influencer è dialogare con i suoi follower. Fare marketing di influenza costa sicuramente meno di un’uscita su un giornale ed è molto più immediato. Ecco perché molte aziende, oggi, adottano questo tipo di strategia. L’influencer ha uno specifico target di cliente a cui si rivolge, diviso per fasce di età, a volte anche per bacino di utenza geografico. Tralasciamo la nota ai più, Chiara Ferragni , che ha travalicato i confini nazionali con la sua fama, e facciamo qui qualche illustre esempio nel panorama italiano.

Selvaggia Capizzi

Per le over 40 romane c’è Selvaggia Capizzi. Selvaggia nel mondo delle Big Pharma (le maggiori aziende farmaceutiche mondiali) aveva raggiunto l'apice della sua carriera, come direttore marketing & sales di grandi multinazionali, quando a 46 anni, stanca di vivere in equilibrio precario tra famiglia e lavoro e di non essere presente come voleva nella vita di suo figlio, ha lasciato il suo ruolo da top manager e ha fatto del suo hobby un lavoro a tempo pieno. Selvaggia ci dice che le 40enni di oggi (ma anche le 50enni) sono quasi sempre più belle di quando avevano 20 anni!

“Mi ricordo che quando ero un’adolescente avevo come riferimento mia madre che a 50 anni aveva deciso di ritirarsi a vivere nella casa di campagna essenzialmente perché non si vedeva più bella. In realtà era ancora molto bella ma si era ingrassata un po’ e si curava di meno che in passato. Vedevo le 40/50enni come persone quasi anziane e questo pensiero era condiviso dalla maggior parte dei miei coetanei. Poi qualcosa è cambiato: le donne in carriera preferivano attendere la soglia dei 40 anni per sposarsi e figliare. Questo comportava il fatto che la donna dovesse mantenersi in forma anche dopo i 40. In seguito, noi figli degli anni 70 e del baby boom siamo approdati al 2000 ed ecco che magicamente siamo diventati 40enni e la popolazione più nutrita. Oggi, la donna dopo i 40 anni è ancora più bella, perché ci tiene di più e perché ha più consapevolezza di sé stessa.”

Veronica Ferraro

Andiamo a Milano, e scendiamo di età: Veronica Ferraro, classe 1987. Laureata in lettere moderne, dopo aver fondato The Fashion Fruit nel 2010, sotto il consiglio della sua amica Chiara Ferragni, Veronica intraprende la carriera di fashion blogger con ottimi risultati. Il suo è infatti uno dei blog di moda più noti sulla piazza di Milano e non solo, e tra le venti/trentenni: i suoi contenuti non riguardano solo il fashion, ma anche l’alimentazione, l’allenamento e così via. Proprio sulla sua piattaforma, Veronica Ferraro suggerisce anche alcuni spuntini sani e come tenersi in forma durante tutto l’anno. Attualmente, oltre al suo profilo Instagram, su cui posta molte foto di piacere e lavoro, la Ferraro è anche la co-fondatrice di Don’t judge my journey, una pagina di online coaching a tema nutrizione, allenamento e benessere personale. Tra i progetti in partenza c’è anche Not after ten, un brand di abbigliamento ideato dalla fashion blogger.

Maria Giovanna Abagnale

Andiamo a Napoli e troviamo Maria Giovanna Abagnale con My Glamour Attitude , un blog fresco e dal sapore genuino. Maria Giovanna, studentessa in Culture Digitali e Comunicazione a Napoli, coltiva una forte passione per il settore moda e nel gennaio 2012 decide, così, di avere uno spazio tutto suo, nel quale curare i suoi interessi e le sue passioni. Ecco che nasce “My Glamour Attitude”, un blog di moda femminile, fatto di outfit, ma anche di post editoriali, consigli per gli acquisti, lifestyle e viaggi. Anche qui il target è la ventenne / trentenne. E allora cosa aspettate? La vostra infuencer vi aspetta, naturalmente, su Instagram!