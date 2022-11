Moda e sport

Cristiano e Leo Messi per Louis Vuitton (Instagram)

Spesso la moda si accompagna allo sport. E come non parlare oggi dei Mondiali di Calcio? Nota dolente per noi italiani, che non ci siamo…. Ma veniamo a noi, a Louis Vuitton per esattezza, che si è esibita non sul campo da gioco, ovviamente, bensì davanti a una scacchiera speciale. I campioni di calcio Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono i protagonisti dell’ultima campagna corporate di Louis Vuitton il cui claim è ‘Victory is a state of mind’. La celebre fotografa Annie Leibovitz ritrae i due sportivi mentre si affrontano su una scacchiera improvvisata da una valigetta della maison francese, in una sorta di passaggio di consegne generazionale dalla campagna del 2010 con i colleghi Pelé, Maradona e Zinedine Zidane. I tre assi del calcio erano stati ritratti da Leibovitz all’interno del Café Maravillas di Madrid durante una partita di calcio-balilla. I due campioni primeggiano anche sui social, Ronaldo sfiora i 500 milioni di Instagram follower, Messi è a quota 373 milioni. Oltre a progettare la custodia da viaggio per il trofeo della Coppa del Mondo, Louis Vuitton ha lanciato una capsule collection di pelletteria a tema calcio. Palm Angels ha debuttato invece in Formula 1 con Haas Team. La partnership dall’approccio totalmente inedito è definita dal claim Right on Track, fil rouge che unisce i due brand, e debutterà ufficialmente nel 2023 con l'inizio del nuovo campionato automobilistico.

Passiamo ad Herno, che vestirà il Barcellona. La casa italiana di moda guidata da Claudio Marenzi diventa partner ufficiale per il formalwear della società blaugrana per le prossime tre stagioni fino al 2024/25. La squadra di calcio maschile, quella femminile e il team di pallacanestro del Barcellona condividono per la prima volta lo stesso partner per l'abbigliamento formale e indosseranno i modelli del brand durante le trasferte nelle competizioni europee. Ed ora Giorgio Armani. Il tour ad alta quota di Giorgio Armani Neve, inaugurato con la stagione invernale 2021, riparte sabato 10 dicembre con il primo appuntamento a St. Moritz, cui seguiranno le tappe in alcune delle prestigiose località sciistiche d'Europa: Verbier (dal 18 dicembre 2022 al 18 marzo 2023), Courchevel (dall'11 febbraio al 7 aprile 2023) e infine Megève (dal 6 dicembre 2022 al 30 marzo 2023). In occasione della tappa di St. Moritz, è prevista una sfilata della collezione Giorgio Armani Neve Autunno/Inverno 2022/23, che avrà luogo nello spazio antistante all'Olympia Stadium, storico scenario di due edizioni dei Giochi Olimpici Invernali (1928 e 1948), situato a pochi minuti dalla città. Con il suo design distintivo che incontra lo stile del brand, lo spazio diventa teatro naturale per lo show. L'evento, realizzato con la collaborazione dell'Ente del Turismo Svizzero e St. Moritz, progettato in modo da minimizzare il suo impatto visivo e ambientale si concluderà con una cena esclusiva.

E infine, come non nominare l’ultima colab: la collezione Adidas Balenciaga, una capsule di 33 pezzi che comprende finte maglie da calcio, tute da ginnastica con tre strisce, iterazioni delle famigerate sneakers di Balenciaga (in particolare, i modelli Triple S e Speed) e tutti i loghi che si possono concepire. Ebbene si, dopo questa carrellata: viva il connubio sport e moda!