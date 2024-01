Moda Uomo tra Firenze e Milano

Gennaio per la moda è un mese dedicato agli uomini! Abbiamo cominciato a Firenze con Pitti Uomo. Cosa ci ha colpito? Beh, sicuramente la collaborazione Tod’s – Lamborghini! Alla stazione Leopolda abbiamo visto la nuova collezione di calzature, le auto Lamborghini Revuelto e abili artigiani che mostrano la costruzione delle calzature a doppia firma. Prodotti diversi, radici analoghe, due modelli sia per uomo sia per donna con lo stemma della casa automobilistica sul tacco, modelli dai colori brillanti (le tonalità iconiche di Lamborghini), con i gommini giganti, taglio e impunture a vista, rigorosamente eseguite a mano. Il lancio delle calzature Tod’s per Automobili Lamborghini è la prima uscita di una collaborazione che prevede collezioni di pelletteria e abbigliamento, non ci resta quindi che attendere per sorprenderci nuovamente! Tod's presenta anche a Milano la collezione maschile per il prossimo inverno, a Villa Necchi, la bella villa del Fondo Ambiente Italiano vicino corso Venezia. Infatti dopo Pitti Uomo 105 è iniziata venerdì 12 gennaio la fashion week Uomo di Milano fino a lunedì 15. Sono 21 le sfilate e quasi 40 la presentazioni in calendario. A dare il via agli show ci pensa Gucci con la prima collezione maschile del direttore creativo Sabato De Sarno, poi Stone Island e Dsquared2. Tornata anche Fendi, guest della scorsa edizione di Pitti Uomo. Chiude il calendario sfilate Zegna lunedì pomeriggio. Per la prima volta in calendario i brand Domenico Orefice, Institution by Galib Gassanoff, LaTorre, Mordecai, Noskra, Rubeus Milano, Stuart Weitzman, ViaPiave33, Woolrich Black Label By Todd Snyder. In formato co-ed gli show di Jw Anderson, Dsquared2, Federico Cina, Philipp Plein, K-Way, Andersson Bell e Simon Cracker. Per il suo debutto, Stone Island, svela ai propri ospiti ‘The Compass Inside’, un’installazione monumentale con capi della collezione autunno/Inverno 2024-25, e un look d’archivio, a rappresentare la ricerca in continua evoluzione del marchio. Tra gli eventi della settimana, Kiton e Triennale Milano hanno inaugurato la mostra ‘Tailoring school. A journey into education’ curata da Luca Stoppini. Paul&Shark ha presentato il progetto ‘Club Riviera’, Etro ha inaugurato domenica 14 gennaio la sua prima boutique esclusivamente dedicata alla sartoria uomo, in via Montenapoleone. Anche per questa edizione, la manifestazione può essere seguita in streaming sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it.