Moda uomo

Screenshot da video Instagram Louis Vuitton Men’s Spring-Summer 2024

Parliamo sempre di noi donne, eppure la moda è anche un universo maschile! Facciamo un rapido volo sulle settimane della moda di Milano e di Parigi. Chi ci ha colpito di più? A Parigi abbiamo visto il debutto nel menswear di Louis Vuitton dell’artista e neo-direttore creativo, Pharrel Williams che ha messo in scena un maxi show autocelebrativo. Con ben 45 minuti di ritardo e centinaia di ospiti tra le personalità più influenti della moda e della musica, la sfilata di Louis Vuitton ha visto 76 uscite percorrere la lunghissima e dipinta passerella di Pont Neuf, il ponte più antico di Parigi. A non convincere a pieno molti degli addetti ai lavori però è stata proprio la grandiosità dello show, che, munito persino di un coro gospel e di un’orchestra, tra ospiti che venivano accompagnati in barca alla location e tante celebrity da riempirci l’intero front row, ha in parte gettato in ombra la collezione. In Italia ci ha invece colpito Armani. Da Paola Egonu a Bebe Vio, sei atleti olimpici e sei paralimpici hanno indossato sulla passerella dell’Armani/teatro i capi creati per le Olimpiadi 2024 di Parigi. Il guardaroba, in blu Armani, comprende la tuta da podio con la scritta «W Italia», le cui lettere sono patch di raso cuciti con filo a contrasto. All’interno del colletto delle polo e delle T-shirt è riportato l’inizio dell’inno nazionale, mentre l’intera prima strofa è stampata all’interno delle giacche. Il guardaroba è completato da trolley, borse e zaini, cappellini e sneaker. Giorgio Armani firmerà anche la divisa ufficiale che gli atleti indosseranno in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici che si svolgerà lungo la Senna il 26 luglio 2024 e quella dei Giochi paralimpici che avrà luogo il 28 agosto in Place de la concorde. La casa di moda romana Valentino ha dato il via alla stagione delle sfilate di abbigliamento maschile in una soleggiata Milano lo scorso venerdì con uno show di menswear raffinato, presentato nel cuore della più famosa università locale. Dolce & Gabbana ha presentato sotto il sole milanese un'impressionante lezione di stile e sartoria di tendenza. Non è mancato nemmeno il sex appeal, con tanti look in biancheria intima, abbinati a una nuova scarpa che era metà scarpetta da pugile e metà calzino di pelle. Il tutto accompagnato da una fantastica colonna sonora techno – The Answer di Anyma. Un cast di dongiovanni super sensuali, a cominciare dal super top spagnolo John Kortajarena, che si è appena tinto di biondo. Dopo un finale di gruppo, Domenico e Stefano sono venuti a salutare insieme – in pantaloni con le pieghe e maglietta nera, ovviamente. La doppia G ha svelato la s-s 2024 nell’ambito di una mostra allo Spazio Maiocchi, che ha coinvolto 10 artisti internazionali. L’icona indossata da Alain Delon e Jodie Foster, viene riletta nella collezione tra richiami street e ricerca edgy. Una mostra, che è anche una performance, che è anche un fashion show. Un’exhibition aperta al pubblico ancora oggi e domani allo Spazio Maiocchi, dal titolo Gucci horsebit society. La collezione uomo estate 2024 propone variazioni sui simboli storici della maison, dal morsetto al tessuto GG, al nastro Gucci web. Gigantografie dei look indossati compaiono in maxi vetrine nel cortile dell’ex garage trasformato in galleria d’arte. Stampe e tessuti creano illusioni ottiche. La palette re-immagina i colori della tradizione Gucci. I set da bowling composti da camicie hawaiane e bermuda dal taglio leggermente oversize riprendono e adattano gli emblemi della griffe. Potremmo continuare ancora, ma fermiamoci qua, in attesa della settimana della donna a settembre, Milano e Parigi, ma anche Londra, partendo da New York, dove sarò anche io.