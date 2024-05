Perché la mostra "Dal cuore alle mani" di Dolce e Gabbana è imperdibile

Appena ha aperto, da autentica amante di Dolce e Gabbana, mi sono fiondata: la mostra di Dolce e Gabbana è imperdibile, un viaggio meraviglioso che racconta il processo creativo delle opere di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, dal cuore fino alla loro realizzazione, a mano. Il percorso espositivo “Dal Cuore alle Mani”, al Palazzo Reale di Milano, si articola in una serie di sezioni che mettono in luce le creazioni di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria intrecciate con la moltitudine di influenze culturali che hanno ispirato il lavoro dei due designer: dall’artigianato alle arti visive, dall’architettura alle tradizioni italiane, dall’innovazione al teatro, dalla musica all’Opera, dal Balletto alla Dolce Vita. La mostra è merito di Florence Müller, storica dell'arte e della moda. Florence ha scavato nella storia e negli archivi, esplorando ciò che è stato conservato, l'eredità della casa di moda, dialogando con gli stilisti, comprendendo le loro espressioni e intenzioni. Ha approfondito la ricerca sui tessuti, sui colori e sulle decorazioni che attingono a diversi mestieri, dal ricamo ad appliqué, al ricamo su vetro. Un'esplorazione coinvolgente della narrazione che sta dietro alle collezioni di alta moda di Dolce&Gabbana: io sono rimasta estasiata, dagli abiti, dai video immersivi, dalla musica, da tutto! Pezzi unici delle collezioni Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria vi faranno innamorare delle creazioni su misura di Dolce&Gabbana. Il ricamo, il pizzo, la passamaneria, esaltano la raffinatezza del taglio degli abiti, mentre forme ed effetti di trasparenza rivelano il sapiente lavoro di sartoria, di corsetteria e drappeggio. Si ammirano creazioni sartoriali ricamate con cristalli, emblema di Venezia. Un’altra sala è dedicata al Gattopardo, capolavoro di Luchino Visconti, dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un’altra sala richiama al tema della devozione, incontro tra sacro e sensuale. C’è poi la sala degli stucchi, elogio del Barocco bianco. Ogni spazio della mostra è un omaggio a un aspetto della cultura italiana, un viaggio dall'arte all'architettura, nelle diverse città, dalla topografia alla musica, dal balletto all'Opera. Ovviamente con uno speciale focus sulla Sicilia, terra natia degli stilisti, dove in una sala dai mille colori viene evocata l’influenza della ceramica e del carretto siciliano. Un’altra sala rievoca le divinità del tempio della Concordia di Agrigento, con una splendida musica di sottofondo. L’opera lirica occupa una splendida sala, come manifestazione più impressionante del dramma all’italiana. Ogni tema è radicato nel profondo amore dei due fondatori per l'artigianato tradizionale italiano e la passione per la dolce vita. Domenico Dolce e Stefano Gabbana sono, a mio parere, gli stilisti più ispirati dalla cultura e dall'arte italiana, quelli che la rappresentano più fedelmente. La mostra rende omaggio a tutto ciò che costituisce l’immensa ricchezza culturale dell’Italia. E dimostra anche una cosa: che il passato può rivivere attraverso l’Alta Moda. Uscirete dalla mostra di Dolce e Gabbana consapevoli di quanto è bello il nostro Paese, più che consapevoli, direi, commossi. Non dimenticate che la mostra chiude a fine luglio!