Natale

Rinascente

La moda illumina il Natale. Da Gucci, Valentino e Dior, passando per Louis Vuitton, Versace e Chanel, fino ad arrivare a Dolce&Gabbana, Moschino e Ralph Lauren. Sempre più maison celebrano il periodo natalizio firmando Christmas tree, luminarie e installazioni nelle principali capitali europee. Gucci ha preso il posto di Swarovski che da otto anni decorava Galleria Vittorio Emanuele II con il suo Christmas tree adornato dagli iconici cristalli. «The gift of love» è il nome dell’installazione realizzata dal marchio della doppia G che si è impegnato anche nel griffare una serie di illuminazioni natalizie per le strade del quartiere Corvetto, incluse tre facciate di tre istituti scolastici della zona nell’ottica di valorizzare anche i quartieri più periferici della città. Con un’operazione che, secondo indiscrezioni, sarebbe costata un milione di euro. Non troppo lontano dalla Galleria Vittorio Emanuele, si sono accese le luci anche dell’albero di Piazza Duomo. Realizzato lo scorso anno da Veralab e adesso dalla Fondazione Milano-Cortina 2026. Inoltre, quest’anno torna a illuminarsi anche Galleria del corso. Ralph Lauren ha inaugurato in via della Spiga a Milano due installazioni a sostegno della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Il progetto, patrocinato dal Comune di Milano, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’ente, che saranno devoluti a favore della ricerca sui tumori infantili. Infine, a firmare il Natale milanese è anche Chanel. La maison della doppia C ha customizzato le illuminazioni esterne e le vetrine della Rinascente. Protagonisti delle luminarie sono i simboli della maison, come la boccetta del profumo Chanel n°5. L’installazione, chiamata Chanel in wonderland, è stata affiancata dalla realizzazione di un pop-up all’interno del department store, che propone le novità dedicate a beauty, skincare e fragranze. A illuminare il Natale a Roma è invece Dior. La maison di Lvmh ha firmato l’albero di Natale in una delle principali località della capitale, Piazza di Spagna. Decorato con un nastro impreziosito dalla frase «Christian Dior around the world», disegnato dall’artista Pietro Ruffo e ricoperto da più di 700 farfalle dorate, il Christmas tree, alto 13 metri, è addobbato dai flaconi delle iconiche fragranze della maison, tra cui Miss Dior e J’adore . Inoltre, la maison ha decorato anche quindici strade della periferia romana, per un totale di 7,5 chilometri. Valentino invece illumina Londra. In collaborazione con Harrods, la maison romana ha realizzato un albero alto 9 metri e addobbato con luci e decorazioni nella tonalità iconica della maison. Louis Vuitton ha inaugurato il proprio Christmas tree all’interno dell’hotel Claridge’s. Per l’occasione la maison ha realizzato una scultura in vetro di 5,2 metri di altezza, immersa all’interno di due grandi bauli logati, che ricrea la forma di un abete tramite specchi. L’albero, composto da 15 tronchi cromati riutilizzati e disposti verticalmente, riflette l’architettura Art déco. Passando al cibo, in collaborazione con Fiasconaro, Dolce&Gabbana ha dato vita a un panettone milanese rivisitato con i sapori della Sicilia. Infine, quest’anno anche Moschino stringe un accordo con la pasticceria Martesana e firma il suo primo panettone, con una veste interamente in oro. Un Natale all’insegna della moda, insomma.