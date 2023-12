Oniverse

Oniverse, l’entità di moda e lingerie precedentemente nota come Gruppo Calzedonia, ha concretizzato la sua estensione produttiva anche attraverso il buon cibo e vini eccellenti, grazie all’apertura della sua catena enogastronomica Signorvino a Parigi. Situato nel quartiere latino della capitale francese, lo store Signorvino è un arioso edificio a tre piani nella vivace Place St Michel, e offre piatti classici con un tocco di cucina italiana e una vasta selezione di vini del Bel Paese, da quelli economici a quelli eccezionali. Recentemente ribattezzato Oniverse e fondato da Sandro Veronesi nel 1986, il gruppo ha sede in provincia di Verona e comprende marchi come Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, lo specialista del cashmere Falconeri, Signorvino, Atelier Emé e lo stilista sardo di grande inventiva Antonio Marras. Altri marchi all'interno del gruppo riguardano il mondo della nautica e includono i brand di barche e yacht Cantiere del Pardo, Grand Soleil, Pardo e Van Dutch. Con 160 posti a sedere, Signorvino Paris si trova a pochi passi dalla Cattedrale di Notre-Dame e segue da vicino l'apertura di Signorvino a Praga a novembre. In effetti, Signorvino è l’ultima espressione del branding esperienziale nel lusso, nello stesso spirito di Armani Caffè, Gucci Osteria e del Ristorante Monsieur Dior all’interno del flagship di avenue Montaigne del mega marchio francese. Il menu di Signorvino comprende antipasti classici come il culatello di zibello o le polpette di manzo, paste inedite come gli spaghetti cacio e pepe con tartare di gambero rosso, ma anche la braciola di vitello alla milanese servita con maionese al Gewürztraminer. L'enorme gamma di vini - oltre 2.000 referenze - varia dai Primitivo al prezzo di circa 25 euro ai magnum del leggendario rosso toscano Castelgiocondo, venduti al pubblico a 549 euro. Oniverse, gioco di parole sull'universo, sembra essere anche un anagramma di Veronesi e suggerisce che ci si possa aspettare che la diversificazione di questo gruppo continui.