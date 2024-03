Sfilata... Ops! Serata degli Oscar

Emma Stone (foto The Academy Instagram)

La notte degli Oscar è andata in scena al Dolby theatre di Los Angeles e centinaia di star sono sbarcate a Hollywood per la 96ª edizione. E a sigillare il rapporto tra cinema e moda sono stati ancora una volta gli sfavillanti look dei protagonisti dell’evento che hanno sfilato sul red carpet. A trionfare è stato Oppenheimer aggiudicandosi ben sette statuette su 13 nomination. Qualche statuetta anche per “Povere Creature”, il film di Lanthimos. Ed è in quest’ultimo film che Emma Stone si è aggiudicata il suo secondo premio come miglior attrice protagonista entrando nella storia assieme a Meryl Streep, Jodie Foster ed Elizabeth Taylor. Emma Stone ha indossato un abito Louis Vuitton dalla silhouette anni 2010 con un peplo molto particolare. Da Giorgio Armani a Schiaparelli, da Versace a Dior e Zegna, le più grandi maison di moda hanno condiviso la scena con le stelle del grande schermo. In Versace il vincitore come attore protagonista per Oppenheimer, Cillian Murphy. Emily Blunt in Schiaparelli. Per la sua prima nomination agli Oscar come non protagonista, l’attrice di Oppenheimer ha optato per una mise tempestata di paillette color perla e con spalline rigide leggermente all’insù, con dettagli in argento a illuminare l’abito. A seguire il trend sparkling anche la presentatrice Lupita Nyong’o in Giorgio Armani privé. L’abito in seta ricamato blu polvere, impreziosito da perline di cristallo, profonda scollatura a V e piume blu pallido in vita e sull’orlo della gonna, hanno illuminato il red carpet hollywoodiano. Ad affiancare il conduttore Jimmy Kimmel, ormai veterano degli Oscar, è stata anche Zendaya. Per l’occasione l’attrice ha affascinato con un abito rosa antico in seta, caratterizzato da una stampa con palme ricamate e da un corpetto costruito da paillette by Giorgio Armani. Cambio di rotta, invece, per Margot Robbie, che ha abbandonato il rosa Barbie e si è concessa un abito nero di Atelier Versace. Alta concentrazione di star per Gucci. La maison fiorentina ha realizzato abiti per diversi attori, tra cui Ryan Gosling, nominato come migliore attore non protagonista per il film Barbie, Lily Gladstone, Mark Ronson, Grace Gummer, Andrew Wyatt, Bad Bunny, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kingsley Ben-Adir e Greta Gerwig. Ariana Grande in Giambattista Valli. Per la popstar, abito drappeggiato, impreziosito da un maxi- mantello puffer e uno strascico non indifferente per valorizzare la silhouette. Per l’attore nominato Mark Ruffalo e sua moglie Sunrise Coigney, tandem di outfit personalizzati Givenchy haute couture. A scegliere Brioni sono stati, invece, John Krasinski e Al Pacino. Il primo ha optato per un completo total white, mentre il secondo un classico tuxedo nero. A trionfare e farsi notare, infine, è stata anche la moda maschile con record di presenze per Giorgio Armani, Prada e Zegna. Così come Ludwig Goransson, vincitore del premio Oscar per la migliore colonna sonora originale per la pellicola Oppenheimer. Un uomo made in Italy, che si è distinto per la sua eleganza e raffinatezza. E come sempre, cinema e moda ci hanno fatto sognare!