Palazzo Morando

In una fredda giornata di gennaio, mi sono trovata a passare per via Sant’Andrea, zona dello shopping di lusso di Milano, accanto a via Montenapoleone. Mi sono fermata a Palazzo Morando. Palazzo Morando, nel cuore del quadrilatero della moda, è una dimora storica donata alla Città dalla contessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini nel 1945. Il primo piano ospita un museo in cui una serie di vedute racconta l'evoluzione urbanistica e sociale di Milano tra la seconda metà del XVII e i primi anni del XX secolo. Sempre al piano nobile, alcuni ambienti nobiliari decorati ad affresco e stucco testimoniano il gusto per l'arredo tra Settecento e Ottocento. Dal 2010 Palazzo Morando è sede della collezione di Costume e Moda del Comune di Milano: un patrimonio di abiti e accessori databili dal Seicento ai primi anni Duemila esposto periodicamente a rotazione. Gli abiti e gli accessori sono realizzati con materiali molto fragili che non possono essere sottoposti alla luce e all’aria per tempi prolungati, questa è la ragione per cui le mostre sono temporanee. La mostra attualmente in corso si chiama “Dal busto alla salopette” ripercorre la storia della moda italiana dei primi del Novecento agli anni ottanta. Ad inizi Novecento le donne usavano ancora il rigido busto con le stecche di acciaio o di balena. Il busto, in uso sin dalla prima metà dell’Ottocento, limitava la gestualità femminile, ne modificava la silhouette. Fu merito di un artista e di sua moglie, Mariano e Henriette Fortuny, la creazione del primo abito moderno da indossare senza busto. Nel Novecento sono scomparsi i parasole, cancellati dal successo dell’abbronzatura, e i ventagli che tenevano occupate le mani delle signore. Si sono affermate le borsette, un effetto degli abiti sempre più ridotti e senza tasche, e poi il trionfo del trucco. L’accorciamento delle gonne ha dato visibilità alle scarpe. Il cappello ha continuato ad avere un ruolo fondamentale come ornamento e status fino agli anni ‘50, per poi essere eliminato o ridotto al semplice compito funzionale. Nel 1951 ci fu la prima sfilata di moda italiana, organizzata a Firenze da Giovan Battista Giorgini, a cui parteciparono nove case di moda, quattro delle quali erano milanesi. Il successo della moda italiana nel mondo si fondò sull’alta moda, sulla boutique, sugli accessori, ma anche sull’alleanza con i setaioli comaschi e i lanieri piemontesi che crearono sete e lane originali ed esclusive. Nell’aprile 1971 Walter Albini, Caumont e Cadette presentarono le collezioni invernali a Milano, che in breve divenne la capitale del pret a porter Made in Italy, il nostro grande asso nella manica, da proteggere, tutelare e sviluppare sempre di più.