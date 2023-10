Parigi Fashion Week

Si è appena conclusa la settimana della moda di Parigi. Da chi cominciamo la nostra carrellata? Cominciamo da Chanel. L’ultima collezione di Chanel era incentrata su una fresca eleganza alla francese, sulle giornate miti in Provenza, sui pranzi nei bar sulla spiaggia e sullo shopping a St Tropez. Il suo leitmotiv era la famosa Villa de Noailles a Hyères, un'opera di architettura modernista che è un luogo iconico per gli amanti della moda. Uno spazio in cui artisti, registi e scrittori giocavano e sognavano negli anni '20. Sulla passerella tutta nera sono apparse modelle con indosso abiti e camicette plissettati in stile hippie, abbinati a blazer scozzesi, caftani bouclé super leggeri, facili da indossare e togliere, pantaloni culotte indossati insieme a top ricamati con cristalli.

La direttrice creativa del marchio, Virginie Viard, ha persino mostrato jeans e tuniche in denim invecchiato, mai visti prima da Chanel, indossati con cinture di perle. Praticamente tutte le ragazze indossavano ballerine: pantofole con strass, infradito con logo o scarpe tempestate di perle con fiocchi di nastro nero. Fatta eccezione per la sera, quando Viard ha proposto un quintetto di bellissimi abiti di chiffon nero, abbinati a stivali al ginocchio blu artico con tacco alto. Il risultato è stato una collezione super estiva, piena di vigore e gioia di vivere.

Nella sfilata co-ed immaginata da John Galliano per Maison Margiela, non ci sono ruoli, non ci sono regole. Uomini vestiti da donna, donne vestite da uomini come recita la colonna sonora. Recitano come in un film muto o hanno un passo veloce tanto che non si riescono a fermare neanche per posare davanti ai fotografi, non si fanno immortalare. Le donne di Mugler, invece, sono donne super sexy, che vestono abiti guêpière, tubini con scollature appuntite, denim sfumato e cascate di lunghissime frange, look ad alto tasso di seduzione, indossati su cuissardes dal tacco killer. Ci ha stupito poi Stella McCartney: mai prima d’ora un fashion designer aveva allestito una sfilata e, allo stesso tempo, un mercato. La stilista ha presentato la collezione primavera/estate 2024 lungo il Marché Saxe-Breteuil di Parigi, trasformato per l’occasione nel suo Sustainable Market. La strada, usata come passerella, ha visto la presenza di 21 stand che hanno accolto gli ospiti invitandoli a sperimentare i materiali pionieristici presenti nella collezione, incontrando le aziende che le hanno realizzate. Lo scorso novembre, il presidente e amministratore delegato dell’etichetta, Gabriele Maggio, aveva dichiarato che l’ultima collezione, quindi quella primavera/estate 2023, aveva raggiunto circa il 91% di sostenibilità. In passerella anche la borsa ‘Frayme’ realizzata con un’alternativa vegana alla pelle animale utilizzando sottoprodotti dell’uva, le décolleté ‘New Terra’ caratterizzate da tacchi scultorei con cinturini a base di uva , le scarpe da ginnastica ‘S-Wave Sport’ realizzate con materiali interamente consapevoli, tra cui tomaia e suola riciclate, etichetta in cotone organico e fodera in canapa.

Come non citare poi Louis Vuitton? L’ingresso di ogni celebrità era annunciato da boati fuori in strada: Zendaya, con un abito bianco dominato da un bustier di tela, Cate Blanchett in una tuta con bandiera a scacchi. Uno show che ha stupito soprattutto per le star, insomma. Da Hermès, il richiamo alla natura resta forte e segna uno dei maggiori trend della Primavera-Estate 2024: le modelle si lanciano sull'immenso prato, con il cuore leggero, portando abiti chemisier di popeline e giacche corte. Elegante in ogni circostanza, con i suoi vestiti dal taglio impeccabile realizzati con i materiali più preziosi, la donna Hermès sa destreggiarsi tra abiti leggeri e resistenti allo stesso tempo. Come lo scorso inverno, anche in questa stagione la stilista continua ad essere sedotta dal rosso, che mette ben in risalto in questa collezione estiva, ma in toni più scuri e caldi, quasi autunnali. Come il Borgogna, il rosso vinaccia, toni che virano al cioccolato e soprattutto il Rouge H, un rosso scuro con una punta di marrone, quasi bordeaux, il colore emblematico della maison. Verso la fine dello show, la tavolozza esplode in una serie di outfit in rosso acceso, papavero, granato, scarlatto. Per Saint Laurent la Tour Eiffel è ormai diventata un elemento costante di ogni sfilata . La colonna sonora parte solenne, come in un sogno desertico con Take my breath away dei Berlin, la canzone di Top gun originale, la pellicola con Tom Cruise negli Eighties. Guanti di pelle e bracciali dorati. Trucco couture, con occhi sottolineati. E chiudiamo con Valentino: le ballerine vestite con completi nude, tono su tono con la loro pelle, non solo danzano a ritmo di musica ma si muovono in vasche con sabbia, terra e sassi, creando rumori naturali che accompagnano il fashion show. Il centro della scena è dominato da FKA Twigs che, insieme a un corpo di ballo femminile e dalla coreografia di Benoît- Swan Pouffer, si esibisce per tutto il tempo della sfilata in una performance romantica e liberatoria. I mini dress sono in altorilievo: una tecnica che il designer utilizza per rendere i tessuti dei tracciati storici tridimensionali. L’effetto è quello di indossare una scultura, ma con l’estrema leggerezza della linea che tocca direttamente la pelle. Insomma, dopo questa breve carrellata, cosa possiamo dire? Bellissima anche la settimana della moda nella ville lumiere, come sempre!