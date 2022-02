Parigi val bene una messa…ops una sfilata

“Parigi val bene una messa” : usiamo questa espressione quando ci troviamo davanti a una situazione per cui siamo disposti a rinunciare a qualcosa o a sacrificare qualcosa pur di arrivare ad ottenere ciò che desideriamo. La frase deriva da un evento storico avvenuto intorno al ‘500 in Francia: un re, che per ottenere il trono, si è convertito da protestante e cattolico. Ebbene a Parigi questa settimana si sono svolte sia la fashion week uomo che l’haute couture donna, e tutte fisiche! Nonostante il covid… quindi si che Parigi val bene una messa, cioè un sacrificio! Facciamo un veloce excursus sull’uomo: Kim Jones ha celebrato a Parigi il 75° anniversario di Dior con una sensazionale collezione di abbigliamento maschile e una sfilata perfettamente orchestrata, che gli sono valse una standing ovation. La collezione comprende due collaborazioni: la prima con Birkenstock e la seconda con lo stesso Monsieur Dior, dai suoi codici alla passione per l'orticoltura, passando per l'amore per la capitale francese. Il tutto in una cornice fantastica, perché nel set ambientato all'interno di una gigantesca tenda installata in Place de la Concorde è stato ricreato il ponte Alexandre III, il più emblematico della città. Nelle sfilate uomo abbiamo visto che l'abito a tunica e la maxi gonna non sono più un tabù. Proprio come i gioielli, ormai indispensabili per ogni uomo nel proprio look quotidiano. In questo lungo cammino verso una totale assenza di differenziazione dei generi, Dolce & Gabbana e Moschino hanno proposto un tailleur uomo, EgonLab e Miguel Vieira hanno proposto una gonna a pieghe tagliata nello stesso tessuto, che si sovrappone ai pantaloni. L'uomo s’impadronisce in questa stagione anche di un altro simbolo della femminilità, riappropriandosi di un accessorio che in un lontano passato apparteneva al guardaroba maschile: gli stivali alti fino alla coscia. Da Rick Owens, sono sopraelevati grazie alle zeppe, da Moschino prendono la forma di ghette in pelle colorata rimovibili che salgono fino alla coscia. Spostiamoci sull’haute couture donna: Virginie Viard apre lo show couture di Chanel con Charlotte Casiraghi a cavallo e si allea con l’artista Xavier Veilhan per creare lo spazio del défilé, che diventa un ippodromo. La principessa Charlotte di Monaco, vestita con una giacca Chanel in lana riccia antracite con bottoni gioiello e appollaiata sul suo cavallo Cusco, ha fatto il giro della passerella al passo, prima di uscirne al galoppo. Anelli giganti e coccarde mobili componevano uno sfondo suggestivo per l'arrivo delle celebrità: Pharrell Williams, Anamaria Vartolomei o Abd Al Malik, Margot Robbie, Carole Bouquet, Sofia Coppola e Vanessa Paradis. In apertura, eleganti tailleur pantalone la cui classica giacca a quattro bottoni era realizzata in lana riccia blu egiziano o in pied de poule color rame. Virginie Viard ha immaginato una serie di abiti-cappotto ecrù a quadretti lampone o fragola, abbinandoli a maniche in piume di marabù. Ma la sua più grande idea è stata la gonna ad intagli, con uno spacco a metà lungo fino alla vita e indossata su camicie di pizzo lunghe fino al ginocchio color oro bianco. Per la sera, Viard mescola abiti da cocktail in chiffon a strati e tubini con giacche da biker in lana bouclé, e alcuni boleri. E offre un mucchio di tubini realizzati in brillanti tonalità del platino. Virginie Viard è stata spesso stangata dai critici, che le riconoscono di essere una creatrice di talento, ma l’accusano di essere priva di quella visione che è propria di un grande direttore artistico, difficile l’eredità da Karl Lagerfeld… beh questa sfilata ha dimostrato tutto il suo inequivocabile talento! Infine meravigliosa, sublime, è stata la sfilata haute couture di Valentino: PierPaolo Piccioli ritrae le diverse forme, le diverse età, le diverse etnie per celebrare la ricchezza, l'individualità e la diversità stessa. Per Valentino era essenziale che i modelli non si adattassero a un solo e unico corpo, ma che gli abiti fossero customizzati sulla persona: una sfilata in cui si respira una sensualità fortissima. Guardatela!