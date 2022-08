Anche ad agosto si sfila! Prada a Pechino

Prada a Pechino - Crediti Instagram

La moda va in vacanza? Non proprio! Il 5 agosto Prada ha fatto sfilare le collezioni donna e uomo Autunno/Inverno 2022-23 al Prince Jun’s Mansion di Pechino. Il Prince Jun’s Mansion è un hotel con cortile nel centro di Pechino in stile tradizionale cinese, residenza del principe Jun durante la dinastia Qing. Elementi di illuminazione reinterpretano le tradizionali lanterne cinesi, creando spazi suggestivi. Soffitti luminosi proiettano un’atmosfera calda di tenue luce rosa, enfatizzata dai riflessi negli stagni del parco del palazzo. In contrasto con elementi di illuminazione realizzati artigianalmente, il pavimento e le zone salotto sono ricoperti da lastre di lamiera d’ingresso, creando così una superficie specchiante per amplificare luce e colore. In passerella tante superstar del cinema cinese. Facendo eco al fashion show di Milano Fashion Week, che ha visto sfilare per Prada celebrità come Hunter Schafer e Kendall Jenner, la ripetizione della sfilata a Pechino ha coinvolto nove famosi attrici e attori cinesi. Tra questi, gli ambassador Prada Chun Xia e Li YiFeng insieme a Bai YuFan, Guo KeYu, Huang Jue, Huang MiYi, Liao Fan, Rayza, Kara Wai. In passerella anche le top model Du Juan, Jin DaChuan, Ju XiaoWen, Cici Xiang e Zhao Lei. Sartoria e uniformi percepite di impiego combinate con il linguaggio degli abiti da sera. Per entrambi i sessi, l’eleganza diventa un mezzo di celebrazione, di significato. Maglie jacquard, riecheggiano ricami e colori, rievocano ricordi di collezioni d’archivio. Prada, come tutti, non può dimenticare il focus specifico sul mercato asiatico, diventato ormai il mercato principale per tutti i brand del lusso. E con questo, ci rivediamo a settembre, quando ripartiranno gli show delle collezioni Spring Summer! Buone vacanze a tutti!