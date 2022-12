Quotazioni fashion

Non posso fare a meno di raccontarvi la sfida del nuovo Gruppo per cui lavoro. Il 2022 si è rivelato l’anno nero delle quotazioni nel mondo della moda, e anche in generale, complice il difficile contesto internazionale e l’elevata inflazione e volatilità dei tassi di interesse. Solo Lanvin group ha debuttato al Nyse a Wall Street, il 15 dicembre, raccogliendo 150 milioni di dollari. A suonare l’opening bell alle 9:30 erano presenti i dirigenti del conglomerato asiatico assieme ai team manageriali dei brand controllati, Wolford, Sergio Rossi, Caruso e St. John knit. E dal momento in cui il ticker Lanv si è acceso, il titolo è immediatamente salito da un prezzo di apertura di 10,2 dollari per azione (pari a 9,6 euro al cambio di ieri) a 13,48 dollari (12,69 euro), mettendo a segno un rialzo del 36,1% nei primi quindici minuti dall’avvio di seduta fino a toccare un massimo di 22,81 dollari (21,47 euro). In tarda mattinata, verso le 13 del fuso orario della East coast, il prezzo segnava un -46,9% a 5,25 dollari per azione (4,94 euro). Uno degli obiettivi, al momento, prevede lo sviluppo del segmento calzaturiero e dei leather goods della griffe Lanvin per migliorare la profittabilità. Al press briefing erano presenti anche David Chan, executive president e co-coo di Lanvin group, e Max Chen, amministratore delegato di Primavera capital acquisition corporation. Quest’ultimo, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di essere qui oggi assieme a Lanvin group. Nei prossimi anni speriamo di diventare sempre più competitivi e di crescere fino a portare la holding ad affermarsi come uno dei principali conglomerati del lusso a livello internazionale». La divisione moda della conglomerata cinese Fosun International, a cui fanno capo le maison Lanvin, Wolford, Sergio Rossi, Caruso e St. John, ha raccolto 150 milioni di dollari (140,7 milioni di euro) tramite quotazione pubblica, raggiungendo una valutazione pari a 1,31 miliardi. Ma l’orizzonte del gruppo è denso di nuove sfide. Le pressioni inflazionistiche e i rincari pesano anche sul, seppur resiliente, settore del lusso, dominato da colossi con cui non sarà semplice misurarsi. Per il 2022 i ricavi annuali di Lanvin Group dovrebbero raggiungere i 424 milioni di dollari, contro i miliardi generati dai giganti Lvmh e Kering. Una mossa significativa, in quanto si tratta della prima quotazione da parte di un operatore della moda sulla Borsa statunitense a distanza di un anno dal debutto del gruppo Zegna. Ma a noi, e soprattutto a me, piacciono le sfide. Chi la dura la vince.