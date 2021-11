Cosa regalare a Natale? Idee per tutti i gusti (e per tutte le tasche)

(Foto d'archivio)

Si avvicina Natale: hai già segnato in wishlist tutto ciò che vorresti donare ai tuoi cari? Sono tanti i negozi online che ti suggeriscono cosa regalare, in base ai gusti e alle tendenze più hot. E delle volte comprando puoi fare anche del bene! Ci sono infatti piattaforme che finanziano progetti speciali, come Clothest, la nuova piattaforma di ecommerce no-profit di abiti e accessori “second hand” di alta moda su cui hai la possibilità di acquistare abiti di lusso che hanno una seconda vita, per supportare i progetti di assistenza della Casa Famiglia Caritas di Montevarchi.

Segna nella tua wish list le idee originali che faranno felici mamma, sorelle, amiche… e naturalmente te! Tanto più se conosci i loro gusti e sai che non si perdono neanche una tendenza. Ad esempio, potresti regalare un abito sparkling scintillante da indossare per il cenone di Natale o Capodanno. Oppure uno rosso, perché in fondo è il colore must della magia delle Feste. Se invece i tuoi cari amano la comodità, avanti tutta ai maglioni coloratissimi, con le scritte natalizie o immagini divertenti. L’obiettivo numero uno? Rallegrare l’atmosfera! Ma non solo. Anche ciabattine morbidissime che in fondo sono un must have fra i regali di Natale, che aggiungerai ad esempio a un pigiama o una camicia da notte con le stampe. Per essere alla moda anche in quei momenti in cui stai in casa, senza per questo rinunciare allo stile.

Via libera poi ai dettagli, ergo gli accessori da avere assolutamente per essere originale (e stilosa!). Fra le idee che senza dubbio non deludono mai, ci sono le amatissime scarpe e borse. Non sono mai abbastanza! Un esempio? Quelle con il tacco sono senz’altro iper femminili, da indossare la notte di Natale ovvio! Per chi ama la comodità invece, ci sono anche tanti stivaletti che si abbinano a tutto, dalle gonne ai pantaloni ai mini dress. Fra le borse non possono mancare le più comode shoulder bag ovvero a tracolla o gli zainetti per muoversi nella giungla urbana.

Idee regalo sotto i 50 euro

Concentriamoci in questo articolo sui regali femminili e su un budget piccolo. Dove andare per un regalo sui 50 euro? Ci sono gli intramontabili Intimissimi, o Calzedonia, o Tezenis, per regalare quel completino, quel babydoll, o quel pigiama che da sola la tua amica non si comprerebbe. Amica/ sorella sportiva? Cosa meglio di un bel leggings o abbigliamento del suo sport preferito? Da Decathlon, o da Nike, o da Adidas non mancheranno le alternative! Vuoi regalare un vestito per le Feste? Con 50 euro da Zara non rimarrai delusa! Altrimenti passa da H&M! Se vuoi andare sul super sicuro, buttati sul trucco, o sulle creme, non c’è donna che non apprezzi! Da Sephora, o qualsiasi altra profumeria, ti verranno mille idee regalo. Consiglio anche un salto da Erbolario, o altre erboristerie: una bella crema corpo profumata o una bella crema mani, e sicuramente farai contenta qualsiasi donna! E comunque, senza fermarti a questi nomi, internet è un’inesauribile fonte di ispirazione.

E allora cosa aspetti? Non ti ridurre all’ultimo minuto! Gioca di anticipo e fai i regali con tutta calma!