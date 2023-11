Riyadh Fashion Week

Crediti Instagram

La settimana della moda di quattro giorni ha attirato un cast di influencer dell’area del cosiddetto Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), diversi socialite locali e svariate decine di giornalisti e buyer internazionali, nonostante la guerra in Israele e nella Striscia di Gaza. La stagione, co- organizzata dal locale Ministero della Cultura e dalla Saudi Fashion Commission, è una parte fondamentale del piano a lungo termine del Paese “Vision 2030”. Un tentativo ambizioso di costruire una serie di industrie creative a livello locale, in un momento in cui eventi sportivi globali e artisti internazionali visitano sempre più la regione. Un anno fa sono stata a Riyadh e ho notato la grande libertà personale, soprattutto per le donne. Donne che escono la sera, donne sole al ristorante, magari con il velo, ma con le unghie perfette da manicure e super trucco che si intravede dagli occhi. Il principe ereditario Mohammed bin Salman, sovrano de facto della nazione, ha legalizzato il diritto delle donne a guidare le automobili nel 2019 e così diverse donne in burka alla guida di Porsche Cayenne ora superano le limousine con autista. Le rigide regole relative alla copertura di braccia e spalle in pubblico sono state allentate, come si può vedere sulle passerelle di Riyadh (o Riad). Mentre i ristoranti ora possono ospitare eventi musicali, che in precedenza erano vietati. A differenza della maggior parte delle stagioni di sfilate nei mercati emergenti, che invitavano star straniere per spettacoli di gala, la settimana della moda di Riyadh si è concentrata esclusivamente sui talenti locali. In termini di fantasia, finiture e finezza i risultati sono stati spesso notevolissimi. Visitate l’Arabia Saudita e il Medio Oriente: rimarrete stupiti dalla modernità, dalla ricchezza e da come stanno crescendo rapidamente, come è successo a me.