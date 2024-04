Roberto Cavalli era il re dell’animalier

Roberto Cavalli - LaPresse

Uno dei miei stilisti preferiti, Roberto Cavalli, si è spento a 83 anni a Firenze. Un artista della moda innamorato della vita e delle donne, a noi donne ha regalato una sensualità graffiante, fatta di modelli seducenti. La donna che ha creato è una donna libera e fuori dagli schemi. Roberto Cavalli, nato a Firenze nel 1940, è stato figlio e, soprattutto, nipote d'arte, di Giuseppe Rossi, pittore del movimento d'avanguardia dei macchiaioli le cui opere sono ospitate alla Galleria degli Uffizi e di cui ha raccolto l'eredità artistica frequentando l'Accademia di belle arti del capoluogo toscano. Orfano del padre Giorgio, ammazzato dai tedeschi quando lui era ancora piccolo, Roberto è stato cresciuto amorevolmente dalla madre e dalla sorella Lietta. La sua popolarità non fu immediata, anzi, la sua prima collezione che sfilò al Salon du prêt à porter di Parigi nel 1970 passò in sordina e Roberto Cavalli dovette attendere il 1972 e la passerella della Sala bianca di Palazzo Pitti a Firenze prima e di Milano collezioni poi, per cominciare a farsi notare. E come non notarlo? I suoi jeans stampati con intarsi di pelle, stampe animalier, utilizzo potente di pelli pregiate come le squame di pesce e le lussuose pellicce: una meraviglia! L’iconico animalier ha dato espressione e voce a donne grintose e feline. Il jeans Cavalli divenne un capo imprescindibile del guardaroba di tutte le donne, tra cui le star, tra cui spiccavano le top model protagoniste delle grandi campagne del brand, lanciato al successo in tutto il mondo. Parallelamente alla crescita del numero delle boutique monomarca, da St Tropez a Saint Barth, passando per Venezia fino ad arrivare, alla fine del millennio, a oltre 40 store worldwide, esplosero le declinazioni dello stile Cavalli: ecco i primi boutique-caffè, spazi iconici delle grandi città ricoperti dall’impronta caratteristica dello stilista e destinati a diventare punto di riferimento della movida cittadina, come il Just Cavalli café di Milano, nel 2002. Le celebrities facevano a gara per partecipare ai suoi fotografatissimi eventi e a indossare le sue creazioni anche in veste di testimonial, tra cui Lenny Kravitz, Drew Barrymore, Cindy Crawford, Victoria Beckham, Shakira e Sharon Stone. Persino Hugh Hefner, fondatore di Playboy, chiese a Roberto Cavalli di occuparsi del restyling del look delle sue conigliette! Roberto Cavalli, nel marzo del 2023 a 82 anni era diventato padre per la sesta volta del piccolo Giorgio, chiamato come il padre ucciso dai nazisti, avuto dalla compagna svedese Sandra Nilsson che non l'ha mai lasciato solo. Ci ha lasciato, dunque, un pilastro della moda italiana. Le sue opere rimarranno per sempre scolpite nella storia del nostro Made in Italy.