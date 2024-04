Il Salone del Mobile, un kolossal tra design e moda

Foto da Instagram @Milan Design Week

Aprile dolce dormire …. non per la moda! Aprile è il mese di due importantissimi eventi, la Design Week e la Biennale di Venezia. Parliamo qui della Design Week di Milano. Il Salone del Mobile potrebbe essere definito un kolossal, a giudicare dall'infinità di eventi che si sono svolti a Milano, che non ha eguali al mondo e che, infatti, attira visitatori da tutto il globo. il Salone si è tenuto dal 16 al 21 aprile: oltre 1.300 eventi in tutta la città, per la 62esima edizione, con visitatori da 130 Paesi. Per il Fuorisalone sono stati coinvolti tutti i quartieri della città, a partire dal Brera Design District con il record di oltre 260 eventi in calendario tra mostre, installazioni, collettive, novità di prodotto. Diciotto i quartieri coinvolti in questi eventi dove sono stati aperti anche luoghi di solito chiusi in quanto da riqualificare. E la moda? La moda ne ha approfittato per mille eventi in partnership con l’interior design. Impossibile citarli tutti! Ne scorriamo solo alcuni. Stone Island ha presentato l’installazione Stone Island Prototype Research Series_08, ispirata alle edizioni limitate del brand di capi realizzati con tessuti e trattamenti frutto di ricerche e sperimentazioni non ancora industrializzati. In via Montenapoleone, Ferragamo ha esposto nel rinnovato flagship un’opera di Vincent van Duysen e tre lavori di Andrea Mancuso/Analogia project, Andrea Anastasio e JoAnn. Nella boutique di Gucci in via Montenapoleone, è andato in scena Design ancora: il progetto ha visto la riedizione di cinque oggetti di design cult, scelti dal direttore creativo Sabato De Sarno con la co-curatela di Michela Pellizzari, dal divano Le mura di Mario Bellini per Tacchini alla cassettiera Storet di Nanda Vigo per Acerbis. Ai Chiostri di san Sempliciano, Saint Laurent rive droite ha celebrato la collaborazione con Ginori 1735 per la riedizione di 12 piatti della collezione Villa Planchart Segnaposto di Gio Ponti. JW Anderson ha ospitato nella boutique di via Sant’Andrea l’installazione d’arte Days, Pomellato ha svelato la collezione Pom pom dot con un’installazione che fonde design e gemme preziose. Giorgio Armani ha riaperto le porte di Palazzo Orsini, storica sede del marchio, per presentare la nuova collezione Armani/Casa intitolata “Echi dal mondo”. L’allestimento si è sviluppato attraverso alcune delle sale al primo piano di Palazzo Orsini, corrispondente ciascuna a una delle aree geografiche cui Giorgio Armani fa più spesso riferimento: Europa, Giappone, Cina, Arabia, Marocco. La collezione ha presentato sperimentazioni di accostamenti inusuali di materiali, tecniche di decoro, lavorazioni preziose, come nel tavolo Trocadero, con gambe in plexi e piano con texture onde lacca platino; nel tavolo Vivace, con gambe scultoree come canne di bambù e top decorato in foglia d’argento con sfumature rosate; o nella consolle Venus, con il top in vetro laccato e decorato sul retro in foglia oro. Bottega Veneta ha collaborato con Cassina e Fondation Le Corbusier presentando l’installazione “On the Rocks” all’interno di Palazzo San Fedele. On the Rocks ha esposto una selezione dell’edizione speciale del Tabouret LC14, commissionata per la prima volta da Matthieu Blazy in occasione della sfilata di Bottega Veneta Winter 24, insieme a un nuovo tributo in edizione limitata realizzato nell’iconica lavorazione in pelle intrecciata di Bottega Veneta. Etro Home Interiors ha presentato al Salone un viaggio immersivo che unisce la riscoperta degli anni ‘60 e ‘70 all’esplorazione dei codici stilistici contemporanei. Articolato in tre zone living, una sala da pranzo, una camera da letto, uno spazio di lavoro e un’area relax, lo stand racconta concetti abitativi attraverso un gioco di cromie e tessuti. Oltre che in fiera, Etro Home Interiors è stato presente anche nel centro città con un allestimento dedicato nella boutique di via Monte Napoleone 5 e nello spazio Etro Home di via Pontaccio. Kiton ha presentato Mesa, la nuova sneaker limited edition dallo stile retrò creata in collaborazione con Hidn-Ander, designer e produttore di sneaker "handmade in Italy". Risultato del connubio tra l'eccellenza dell’alta sartorialità italiana di Kiton e lo streetstyle creativo di Hidn-Ander, le sneaker si ispirano all' unione del mondo del tennis con la sartoria italiana. Mi fermo qui, non ne vogliano gli altri. La Design Week rimane, e diventa sempre di più, un evento imperdibile a livello mondiale. Una settimana che ha lasciato tutti a bocca aperta, me in primis. The place to be.