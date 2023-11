Saywow palazzo Brancaccio

Siete fan delle Friends and Family? A Milano impazzano, a Roma non se ne vedono molte. A Milano ci sono le multibrand, ma anche quelle lanciate da ogni singolo marchio. A Roma è arrivato Say wow con la "House of Luxury", un evento unico nel suo genere. Per questa straordinaria occasione è stata presentata una vasta selezione di oltre 30.000 articoli, tra abbigliamento, calzature, accessori per uomo, donna e bambino, oltre ad articoli per la casa, provenienti da oltre 500 brand. Non si tratta di una semplice “svendita”, il suo innovativo concept offre un’esperienza di shopping senza eguali. L’evento è organizzato in shop-in-shop, diversi brand ognuno con il suo angolo dedicato, insieme ad una vasta area multibrand. E la location? Spettacolare, come solo Roma può offrire. Palazzo Brancaccio è l'ultimo Palazzo del Patriziato Romano costruito nel 1880 nel cuore della città eterna dalla volontà del Principe Salvatore Brancaccio, esponente di una delle più antiche ed illustri famiglie del patriziato napoletano, e della propria consorte Mary Elisabeth Field, ricca ereditiera americana. Si esaltano nel Palazzo linee curve dagli andamenti sinuosi, spazi che legano pittura, scultura, stucchi, specchi, sottolineando il tutto mediante suggestivi giochi di luce ed ombre. L’originalità e la libera creazione di questo stile lo si ritrova in ogni sala di questa splendida luxury location capitolina, perfino nella Casina di Caccia, piccola struttura esterna posta nel parco secolare, che può ospitare piccoli rinfreschi e che nasconde un immenso dono di Francesco Gai, uno dei pittori più poliedrici del periodo, che impreziosì altre sale della storica residenza d’epoca. La svendita terminerà il 12 novembre, affrettatevi! Anche solo per fare un giro in questo splendido palazzo e ammirare i suoi magnifici soffitti.