Umbria, film e moda

Il premio Oscar Giuseppe Tornatore ha cominciato a girare in Umbria un docufilm dedicato a Brunello Cucinelli. Cucinelli viene raccontato nella sua straordinaria avventura di imprenditore illuminato, re del cachemire e mecenate cultore della bellezza, dell'arte, della filosofia. Le riprese sono in corso tra Magione, Solomeo e Castel Rigone. Abbiamo già visto un film sulla moda ambientato in Umbria. Ricordate qualche anno fa quello su Luisa Spagnoli? “Luisa Spagnoli”, film diretto da Lodovico Gasparini, ripercorreva la storia dell'imprenditrice italiana famosa per l'ideazione del Bacio Perugina e della casa di moda che porta il suo nome. Perugia, inizi del XX secolo. La giovane Luisa Spagnoli (Luisa Ranieri), una ragazza di umili origini, decide di acquisire una piccola pasticceria sull'orlo del fallimento nel tentativo di fuggire dal semplice destino di casalinga e garantire un futuro migliore ai tre figli e al marito Annibale (Vinicio Marchioni). Nonostante il duro lavoro, tuttavia, l'attività non accenna a decollare, complice anche il giudizio negativo della società dell'epoca che non vede di buon occhio una donna posta a capo di un'azienda. Ma Luisa non si arrende e, armata di coraggio e determinazione, si fa venire un'idea in grado di risollevare le sorti della sua società: proporre un'alleanza ai noti industriali Buitoni. Da quell'accordo nascerà un'azienda diversa, totalmente rinnovata nel modo di produrre, vendere, pubblicizzare e consumare i dolci: la Perugina. Il suo talento nell'ideare culmina con la creazione dei famosi Baci, che in breve tempo ottengono un successo straordinario divenendo il prodotto di punta dell'attività. Il capostipite dei Buitoni, Francesco incarica il figlio minore Giovanni di lavorare gomito a gomito con Luisa. Nasce così una passione tra Luisa e Giovanni che divampa nonostante la differenza di età e i rischi che i due amanti corrono in una città piccola come Perugia, dove presto la voce dell’adulterio inizia a circolare. Scoppiato lo scandalo, Annibale sorprende tutti reagendo con grande dignità. Capisce quanto la moglie sia innamorata di Giovanni, più dinamico e pronto alle scommesse della vita e senza darle colpe si fa da parte trasferendosi ad Assisi da dove continuerà ad amarla. Uniti ormai sul lavoro e nella vita, Luisa e Giovanni danno un impulso formidabile all’azienda. Luisa è anche attentissima alle condizioni di vita delle operaie: fa aprire in fabbrica un asilo nido, cosa mai vista. Tutti la adorano. La Perugina è più forte che mai, sorta praticamente dal nulla crea centinaia di posti di lavoro e vende i suoi prodotti ovunque, in Italia e nel mondo, portando il nome della città fino a New York. Con gli anni, però, il rapporto tra Luisa e Giovanni muta. È lei per prima che, per amore, rinuncia: comprende che Giovanni ha bisogno di una donna che gli possa dare dei figli, insiste per rendergli la libertà. Giovanni dapprima resiste, infine si trasferisce negli USA per curare gli interessi dell’azienda. Quasi a riempire il vuoto, Luisa si getta in un’altra impresa: la creazione di una casa di moda (quella che ancora oggi prende il suo nome). Ha sempre avuto un talento per la sartoria ed è convinta che non esista ancora una moda adatta alla donna moderna. La inventerà lei, cominciando con poche lavoranti. Luisa è lanciatissima in questa nuova avventura, quando una gravissima malattia la colpisce. Giovanni torna in Italia, si occupa di lei, la porta a Parigi, dai migliori medici. Si riaccende la fiamma del sentimento ma ormai è troppo tardi...Ma torniamo a Cucinelli e vediamo cosa ci propone il grande Tornatore.