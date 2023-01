Vivienne Westwood

Vivienne Westwood (Instagram)

Benvenuto 2023! Un altro anno di moda e costume ci aspetta insieme. Ma prima di salutare definitivamente il 2022, un’ultima importante nota: l’addio di una grande stilista, Vivienne Westwood, scomparsa giovedì 29 dicembre 2022, all'età di 81 anni. Vivienne Westwood è stata una stilista di estrema avanguardia, fondatrice della moda punk, ha vestito i Sex Pistols negli anni '80, ha partecipato alle manifestazioni contro l'estradizione di Julian Assange. Donna dalle mille contraddizioni: arrestata dalla polizia di Londra dopo aver disturbato il regolare svolgimento del Giubileo d'Argento della Regina Elisabetta II nel giugno 1977, è stata nominata Dame dalla stessa monarca 26 anni dopo, nel 2003. La stilista londinese ha cominciato a organizzare sfilate a Parigi nel 1992, diventando la prima britannica dai tempi di Mary Quant a sfilare nella capitale della moda: le modelle indossavano giacche da cacciatore rosa, girocolli punk e sciarpe di pelle nera. Vivienne Isabel Swire è nata nella piccola città di Tintwistle, nel Cheshir. Il suo background era umile: suo padre Gordon era un magazziniere in una fabbrica e sua madre Dora un'impiegata delle poste locali, negli anni '60 era stata un’insegnante. La creazione più famosa di Vivienne è probabilmente l'abito da sposa indossato da Carrie Bradshaw, il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker nel film Sex and the City della primavera del 2008. Sui siti di e-commerce è ancora possibile acquistare questo abito da sposa per circa 5.000 sterline (all’incirca 5.640 euro). I primi passi di Vivienne Westwood nel mondo del design risalgono agli anni '60, quando vendeva bigiotteria in vetro a Portobello Road. Questo spirito bohémien è stato il filo conduttore che ha guidato tutto il suo lavoro. La designer ha vestito un'intera generazione con i suoi capi punk: maglioni di mohair lavorati a maglia con aghi giganti, capi bondage cuciti con svastiche, kilt di ribelli scozzesi, etichette visibili all'esterno, magliette strappate, rappresentazioni di sesso gay. All'epoca si lanciavano appelli perché Vivienne fosse incarcerata, secondo la legge inglese, per “vilipendio della sovrana”.

A livello finanziario, Westwood è arrivata persino a presentare istanza di fallimento nel 1983, poi a Milano il suo genio è stato ampiamente riconosciuto: le sue collezioni erano in gran parte prodotte dalle migliori fabbriche italiane. Negli ultimi dieci anni, la stilista ha gradualmente lasciato il posto al suo terzo marito, il brillante e stravagante Andreas Kronthaler, e si è concentrata sulla sua ultima ossessione, la lotta al riscaldamento globale, intitolata – in modo ovviamente insurrezionalista - Climate Revolution. “A livello globale abbiamo un grosso problema: i politici non ascoltano gli scienziati. Abbiamo appena 20 anni per fermare le cose, altrimenti arriveremo a un punto di non ritorno, e non ci resterà che tracciare un nuovo confine sul globo: tutto ciò che si troverà al di sotto di Parigi sarà inabitabile”, ha predetto a ischia, in occasione del conferimento di un premio, la nostra stilista inglese. Impegniamoci tutti a fermare le cose, questo l’ultimo e prezioso insegnamento per tutti noi, di Vivienne Westwood.