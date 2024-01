Yves Saint Laurent a Marrakech

Dove siete stati in queste vacanze natalizie? Io, amante dei viaggi, ne ho approfittato per una fuga a Marrakech, in Marocco, la “città rossa”, città con scorci dorati, architettura unica, calore e cordialità delle persone, di cui si innamorò anche Yves Saint Laurent. Questo meraviglioso e inscindibile rapporto tra Yves e Marrakech nasce nel 1966, 5 anni dopo la nascita della sua maison quando, insieme al suo compagno di vita e di lavoro Pierre Bergé, scelse proprio la città marocchina come meta per un viaggio di piacere. La coppia scoprì lì quello che sarebbe diventato un luogo di evasione e una meta preferita: i giardini Majorelle, “un’oasi in cui i colori di Matisse si mescolano a quelli della natura”. Sono andata a visitarli e sono veramente un’oasi di pace! Il nome dei giardini Majorelle deriva dal pittore Jacques Majorelle, figlio dell’ebanista e designer francese Louis Majorelle, che nel 1919 scelse come casa la città di Marrakech, più precisamente la Medina (la città vecchia). A cavallo tra il 1922 e il 1923 comprò un palmeto nella zona nord-ovest della Medina e, nel 1931, diede incarico all’architetto Paul Sinoir di costruirci all’interno una villa in stile moresco. La villa fu impreziosita ulteriormente dalle pareti color blu Majorelle, una sorta di blu cobalto inventato dal pittore stesso, e la casa venne aperta al pubblico nel 1947. Majorelle era un amante della botanica e, ispirato dai cortili tradizionali marocchini, ne creò la sua versione personale. Quello che venne fuori fu un lussureggiante giardino tropicale, un’opera d’arte vivente e in movimento, con piante esotiche e rare, abbellita e adornata da fontane, laghetti, vasi in ceramica, sentieri, e tantissimo altro. A causa degli alti costi di gestione, Majorelle fu costretto a vendere i giardini, questi versavano in uno stato di semi-abbandono, erano praticamente incustoditi e il pericolo più grande era la demolizione. Saint Laurent rimase folgorato quando vide villa Majorelle. Acquistò l’intero complesso nel 1980, ribattezzò la meravigliosa casa dell’artista francese in Villa Oasis, restaurandola con attenzione maniacale e scegliendo di andarci a vivere. I giardini sono stati di proprietà di Yves Saint Laurent e Pierre Bergé fino al 2008. Dopo la morte dello stilista francese le sue ceneri sono state sparse all’interno del roseto. Dal 2010 la proprietà è della Fondazione Pierre Bergé – Yves Saint Laurent e dal 2011 la gestione è affidata alla Fondation Jardin Majorelle, un’organizzazione senza scopo di lucro di Marrakech. Lo sviluppo dei giardini è una delle principali attrazioni turistiche della città e ogni anno attirano più di 700.000 visitatori. Pierre Bergé è stato il direttore della fondazione dedicata ai giardini fino alla sua morte, avvenuta nel settembre 2017.La villa è sede del Musée Pierre Bergé des Arts Berbères mentre l’ex atelier di Majorelle è diventato il Museo d’Arte Islamica di Marrakech. Oggi questo ospita una collezione di tessuti nordafricani della collezione personale di Yves Saint Laurent, oltre a ceramiche e gioielli. Nell’ottobre del 2017, Bergé ha inaugurato il Musée Yves Saint Laurent de Marrakech situato vicino ai giardini Majorelle, nella strada che porta il nome del designer francese. Il museo è costruito in terracotta, cemento e terra battuta ed è stato realizzato dallo studio francese di architettura Studio KO. Marrakech, la Majorelle e la cultura berbera sono lo specchio della visione della moda di Yves Saint Laurent, una moda coraggiosa, anti-convenzionale, travolgente che continua ancora oggi nella nuova identità del brand, rinominato Saint Laurent - privo del nome di battesimo del suo creatore - guidato da Anthony Vaccarello. Il pea-coat, la safari jacket, le smoking , il nude-look , l’ ethnic look , il Mondrian dress sono alcune della creazioni di Yves che ancora oggi influenzano la nostra moda, dal fast fashion all’haute-couture. Nella villa si visita il monumento funerario di Yves e Pierre Berge, ma anche una galleria con i “Love Posters”, cartoline che Yves mandava ad amici e clienti, esprimendo anche lì la sua grande creatività.