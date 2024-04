Yves Saint Laurent e la ribellione contro le proibizioni della società

Chi rispondeva così? Yves Saint Laurent. Ed alla stessa domanda sugli uomini rispondeva: i peli. Il nostro Parigi Fashion Tour si conclude con il museo di Yves Saint Laurent. Il Museo Yves Saint Laurent Paris ha aperto le sue porte al pubblico il 3 ottobre 2017, nel luogo emblematico della storica maison de haute couture Yves St-Laurent. Questo museo occupa un bellissimo hotel particulier al 5 dell'avenue Marceau, in uno dei quartieri più chic e prestigiosi della città, la dimora storica ove il grande stilista francese ha lavorato e creato per ben trent'anni della sua attività, dal 1974 al 2002 e dove sono nate le sue più celebri creazioni. La presentazione delle collezioni, continuamente rinnovata, alternando percorsi retrospettivi e mostre temporanee tematiche, riflette la ricchezza del patrimonio unico conservato dalla Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent. Il museo Yves Saint Laurent di Parigi riflette sia il genio creativo dello stilista che il processo di creazione di collezioni di haute couture. Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent nasce in Algeria, ad Orano, nel 1936. Si trasferisce poi a Parigi dove diventa assistente di Christian Dior. Alla morte di quest'ultimo, Yves Saint Laurent all'età precoce di 21 anni diventa il direttore artistico della maison Dior per alcuni anni, prima di fondare la sua propria impresa. Per comprendere a pieno il percorso personale e professionale di Yves Saint Laurent non si può prescindere dall'incontro con Pierre Bergé, colui che gli sarà compagno fedele, amico e socio nella fondazione di quello che fu l'impero della moda Yves Saint Laurent. Per permettere al pubblico di scoprire il tesoro unico di questo patrimonio, l'esposizione viene rinnovata regolarmente secondo il ritmo di vita delle grandi case di moda. Yves fu il fautore delle trasparenze, nel 1960 iniziò l’uso dello chiffon e dei tulle, permettendo alle donne di mostrare coraggiosamente il proprio corpo. La mostra sottolinea la ribellione di Yves contro le proibizioni della società. Nel 1966 iniziano le sue prime trasparenze, il famoso nude look, e nello stesso anno Yves scopre Marrakech, la città in cui disegnerà da ora in poi le sue collezioni e che avrà una grande influenza nel suo lavoro. E’ lo stesso anno in cui apre la sua prima boutique a Parigi, sula rive gauche. Yves muore poi nel 2008 e Berge nel 2017. Yves ha creato l’immagine di una donna libera, una donna che afferma sé stessa, le donne vestite Saint Laurent non passano mai inosservate.