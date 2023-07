La casa di Barbie a Malibu esiste davvero e puoi soggiornarci gratis

Per tutti coloro che hanno trascorso la loro infanzia a giocare e a fantasticare sulle avventure di Barbie e Ken nella loro casa rosa, finalmente il sogno potrebbe diventare realtà.

In concomitanza con l’uscita del film live action di Barbie diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, Airbnb ha deciso di regalare ai fan della bambola più famosa di sempre un soggiorno nella casa a grandezza naturale con cui da piccoli avete giocato almeno una volta.

A mettere a disposizione la Malibu DreamHouse è proprio Ken, a cui la stessa Airbnb ha dato “voce": approfittando della lontananza di Barbie, come si legge nel portale, ha deciso di far vivere ai fan il loro sogno ad occhi aperti. Visto che non sapeva quantificare il costo della casa, il fidanzato di Barbie ha deciso di rendere il soggiorno gratuito.

Se non state più nella pelle e volete aggiudicarvi il pernottamento nella villa, dovete tenere d’occhio il sito Airbnb il 17 luglio. A partire dalle 10:00 a.m. PDT-Pacific Daylight Time (le 19:00 in Italia) potrete prenotare una sola notte a scelta tra il 21 luglio o il 22 luglio 2023, per un massimo di due persone. Inoltre il celebre sito che si occupa di trovare alloggi per le vacanze, in occasione dell’uscita del film farà una donazione a Save the Children.

Ma cosa vi aspetta all’interno della casa?

L’iconica casa di Barbie

La villa rosa a grandezza naturale si trova lungo la splendida costa di Malibu e ha un panorama mozzafiato che diventa un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare e in particolare modo del surf. Gli appassionati di questo sport e non solo, infatti, avranno a disposizione chilometri di spiaggia su cui rilassarsi e prendere il sole.

Il tocco del fidanzato di Barbie che è anche l’host, si nota nell’arredamento della villa. Oltre al rosa ci sono dettagli che esprimono in pieno la sua personalità come oggetti da cowboy, chitarre e rollerblade che sono la sua vera e propria passione.

La casa ha al suo interno tutti i confort infatti ha un bar, un angolo dedicato al barbecue, una piscina a sfioro in cui tuffarsi tra un riposino e l’altro sui divanetti dell’angolo relax. Per chi vuole rimanere in forma anche in vacanza, può allenarsi nella palestra esterna. Inoltre, gli ospiti potranno provare l’esperienza di dormire nella camera di Barbie con letto tondo che è un condensato dello stile della bambola più famosa del mondo e di Ken con gli accessori a tema cowboy.

Inoltre, se volete vivere in pieno l’atmosfera della casa, potete organizzare una festa con vista sull’oceano e scatenarvi nella discoteca con un angolo dedicato al deejay set.

Una volta arrivati verrete accolti da un concierge che vi garantirà un soggiorno confortevole: nello stesso tempo potrete approfittare del guardaroba di Ken e avere in regalo un paio di pattini rollerblade gialli e rosa e tavole da surf.