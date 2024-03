Le 5 (+1) città del nord Italia dove gli affitti costano poco

Per motivi di lavoro o semplicemente perché si ha voglia di cambiare vita, si può decidere di cambiare città. Non solo le grandi metropoli, anche le località più piccole offrono molte opportunità anche a livello di case. Se avete scelto il nord Italia, infatti, ci sono dei posti in cui gli affitti sono a dir poco convenienti. Dal Piemonte alla Lombardia, passando per il Veneto ecco alcune mete da prendere in considerazione.

Mantova

Iniziando dalla Lombardia, ci sono molte cittadine degne di nota, tra queste Mantova. Con la sua posizione centrale è ben collegata sia con l’Emilia-Romagna che con il Veneto e soprattutto è un luogo ricco di storia. Il merito è dei Gonzaga che l’hanno fatta diventare il punto di riferimento dell’arte rinascimentale. L’architettura è il suo punto di forza con monumenti iconici come il Palazzo Ducale e la Basilica di Sant’Andrea, a cui si alternano spazi verdi come il Parco del Mincio. A livello immobiliare, è una delle più economiche tra le città del Nord Italia per quanto riguarda sia gli affitti che le case vacanza, il pezzo medio si aggira attorno agli 8,9 €/m2.

Pavia

Rimanendo in Lombardia, un’altra località da pendere in considerazione per gli affitti economici è Pavia. Posizionata a pochi chilometri da Milano ha una fitta rete di mezzi pubblici che permettono di muoversi facilmente nella regione. Ricca di storia, ha una delle università più antiche d’Italia, una caratteristica che le permette di mixare passato e presente. Nonostante l’alta richiesta di affitti per gli studenti, sono tra i più bassi (si aggirano attorno ai 9,9 €/m2) e questo vale anche per quanto guarda le case vacanza.

Alessandria

Spostandoci dalla Lombardia al Piemonte, una delle città più interessanti è Alessandria. Posizionata al centro della regione sabauda è possibile raggiungere con i mezzi pubblici sia Torino che Milano, ma nello stesso tempo godere in pieno della tranquillità e dell’accoglienza di una piccola località. Piena di attrazioni come la Cittadella, una fortezza militare e i musei, il prezzo medio degli affitti è di 6 €/m2.

Biella

Un gioiello incastonato tra le PreAlpi, Biella è posta vicino alle più importanti arterie autostradali che portano sia a Venezia che in Valle d’Aosta. L’antica tradizione tessile, si sposa con un paesaggio circostante mozzafiato, infatti nelle immediate vicinanze ci sono molte zone turistiche come la Valsesia o il Lago d’Orta. Se avete deciso di trasferirvi qui, dovete sapere che è una delle più economiche a livello affittuario perché il prezzo medio è di 5,6 €/m2.

Vercelli

Vercelli è una delle più importanti città d’arte del Piemonte con numerose attrazioni come la Basilica di Sant'Andrea, un capolavoro dell'arte gotica, e l’antico Broletto. A questo bisogna aggiungere che la sua posizione le permette di arrivare facilmente a Milano, Torino e in Liguria. A livello abitativo è possibile scegliere diverse opzioni sia nel centro storico che nelle zone più esistenziali. In ogni caso gli affitti sono convenienti perché anche per le case vacanza non vanno oltre i 7,1 €/m2.

Rovigo

Spostandoci in Veneto tra i fiumi Adige e Po troviamo Rovigo che per la sua posizione e la sua storia è tra le mete preferite. Al centro di una fitta rete di trasporti che la collegano in poco tempo alle maggiori città come Bologna e Venezia, ha anche una ricca storia alle spalle. Ci sono diversi luoghi di cultura che la rendono un piccolo gioiello come il Teatro Sociale, il Palazzo Roverella e il Museo dei Grandi Fiumi. Nonostante queste peculiarità è considerato uno dei comuni più economici per quanto riguarda gli affitti, che si aggirano attorno agli 8,1 €/m2 sia per le case a lungo termine che per quelle vacanza.