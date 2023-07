La casa in cui è cresciuta la Principessa Diana è aperta al pubblico: ecco come visitarla

Negli ultimi tempi la famiglia reale inglese ha subito molti cambiamenti: la Regina Elisabetta è scomparsa, Carlo è diventato Re e il rapporto tra William e Harry che a molti sembrava indissolubile si è incrinato irrimediabilmente. Una costante è rimasta però invariata in tutti questi anni, l’affetto del popolo inglese (e non solo) nei confronti di Diana.

L’interesse verso di lei, a più di 25 anni dalla scomparsa, non si è placato. I fan della Principessa del Galles potranno scoprire un altro tassello della sua vita visitando la Althorp House. La casa in cui Diana Spencer ha vissuto da piccola insieme al padre e alle sorelle maggiori e dove ha incontrato per la prima volta Carlo ogni anno viene infatti aperta al pubblico.

Ad annunciarlo è stato il conte Spencer (fratello di Diana) che da anni si occupa della proprietà. La villa e i giardini saranno accessibili fino al 31 agosto 2023 e il fratello della Principessa promette ai visitatori la possibilità di fare un tour nella storia attraverso dipinti, ceramiche e mobili appartenuti alla famiglia.

Il biglietto per la visita completa costa 31 euro, mente per chi vuole rimanere solo nei giardini il costo scende a 23 euro. All’esterno è possibile immortalare la natura che circonda la casa, diversamente dall’interno in cui le foto sono vietate. Come è vietata la visita all’isolotto in mezzo a un laghetto nei giardini della villa in cui è sepolta Diana. Il tempio in cui si trova il feretro della Principessa però, può essere scrutato da lontano.

La tenuta degli Spencer

La tenuta di 5.665 ettari dista circa 8 chilometri dalla contea di Northampton, è immersa in tredicimila acri di campagna e appartiene alla famiglia Spencer dal 1508, quando acquistò i terreni grazie ai proventi dell’allevamento di pecore. Dal 1992 è di proprietà di Charles Spencer, il fratello minore di Diana che vive nella villa insieme alla terza moglie.

Inizialmente era una semplice casa di mattoncini, ma nel corso dei secoli ha subito molte ristrutturazioni: la più importante è del XVIII secolo quando l’architetto Henry Holland modificò gli esterni introducendo quattro colonne corinzie.

All’interno invece, l’attenzione si concentra sulla sala principale in stile georgiano in cui sono presenti oggetti di valore e tappezzeria pregiata. In tutto la dimora dispone di 90 camere con arredi importanti come pavimenti a scacchiera e candelieri in cristallo, ma anche tanta storia. Ad esempio nella The Oak Bedroom ha riposato Sir Winston Churchill mentre si trovava nella tenuta per svolgere le sue ricerche sul Duca di Marlborough.

Durante la visita, oltre ad ammirare oggetti da collezione, si potrà entrare in un piccolo memoriale costruito in onore di Lady Diana i cui ricavati vengono devoluti al “Diana, Princess of Wales Memorial Fun”.