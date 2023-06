Come arredare il terrazzo di casa e avere un ambiente elegante e raffinato

Possedere un terrazzo è una fortuna soprattutto se si vive in città, perché può diventare un rifugio o un angolo relax in cui trascorrere del tempo in tutta tranquillità.

Non basta avere un terrazzo o uno spazio extra soprattutto in estate, bisogna renderlo funzionale e arredarlo sfruttando al meglio le sue potenzialità e gli spazi. Ora che è ormai arrivata la bella stagione, puoi ufficialmente pensare a come arredare l’outdoor e trasformarlo nel luogo di ritrovo di parenti e amici.

Prima di scegliere l’arredamento valuta lo spazio a disposizione

Lo spazio è fondamentale quando si parla di arredamento, questo è vero anche quando di tratta del terrazzo. A questo bisogna aggiungere anche le caratteristiche dell’outdoor. Infatti molti terrazzi sono scoperti, quindi nel progetto si deve mettere in conto anche questo aspetto in particolare quando si scelgono i mobili.

In linea generale gli arredi non devono avere continuità con quelli dell’interno, ma è importante scegliere il materiale giusto. In un luogo aperto esposto alle intemperie e al sole, i mobili devono essere realizzati con materiali resistenti come il pvc e l’acciaio. Questo non vuol dire escludere il legno, basta prendere quello trattato e resisterà a qualsiasi clima.

Il pavimento può diventare un elemento d’arredo

Se devi progettare dall’inizio il terrazzo, è il momento di soffermarti anche sul pavimento. Nella maggior parte delle occasioni viene considerato un elemento secondario, ma in realtà se scelto bene si trasforma in un elemento d’arredo vero e proprio che può dare un aspetto rustico, urban o elegante all’intero terrazzo.

Una volta scelto lo stile, devi puntare sui materiali: come per tutto quello che si trova all’esterno, la resistenza è l’aspetto principale da prendere in considerazione. La ceramica, il cotto o la pietra naturale sono le idee più gettonate, ma non le uniche. Una buona resa si ha anche con il pavimento in WPC (Wood Plastic Composite) dall’effetto legno ma che richiede poca manutenzione. Se invece vuoi ricreare l’effetto giardino, un’alternativa valida è l’erba sintetica.

L’illuminazione per sfruttare il terrazzo anche di sera

Il terrazzo non è solo il luogo in cui trascorrere la giornata, ma è il posto dove organizzare cene o feste sfruttando la bella stagione e le temperature miti. L’illuminazione quindi non può che essere funzionale e rendere l’ambiente più accogliente. Il consiglio è di creare il giusto mix tra illuminazione soffusa e diretta. Mentre la prima serve per illuminare uniformemente l’ambiente, la seconda, invece mette in risalto determinati punti. Per creare un illuminazione in grado di abbracciare entrambe le necessità, scegli faretti e applique da parete, da affiancare a catene luminose o lanterne.

Creare una zona d’ombra per proteggersi dai raggi solari

Le terrazze scoperte sono la soluzione più diffusa, ma questo non vuol dire che non puoi trovare un’alternativa in grado di non snaturare l’esterno, garantendoti allo stesso tempo la protezione dai raggi solari, soprattutto nel corso della giornata.

La soluzione perfetta consiste nell’installare coperture fisse, ma non sempre è possibile, l’alternativa in questo caso sono i gazebo che danno un aspetto raffinato all’esterno o gli ombrelloni che hanno il vantaggio di essere pratici e facili da spostare in base alle necessità.

Ricreare un angolo relax sul terrazzo

Il terrazzo come abbiamo detto è il luogo della casa in cui rilassarsi e trascorrere il tempo libero quando si è costretti a rimanere in città. Nella fase di progettazione, quindi è importante pensare a un angolo formato da salottini e divanetti.

La scelta dello stile dipende molto dai gusti personali, mentre per quanto riguarda i materiali, come sempre si deve puntare su quelli resistenti alle intemperie come il rattan o il legno. Per rendere l’ambiente ancora più accogliente e avere sufficiente spazio a disposizione, puoi pensare anche a completare l’angolo relax con sedie e lettini. Una soluzione pratica, in questo senso è quella dei modelli comodi, ma pieghevoli, in modo da poterli aprire e chiudere in base alle necessità.

Le cene in terrazzo avranno tutto un altro sapore

Che sia un pranzo o una cena, la cosa certa è che sul terrazzo deve essere presente un angolo dedicato proprio alla convivialità. In questo senso gli elementi fondamentali sono i tavoli e le sedie da selezionare in base allo spazio a disposizione.

Infatti, se l’esterno non è ampio, ti suggeriamo di optare per una soluzione mobile, con sedie pieghevoli e un tavolo allungabile da aprire e chiudere in base al numero di ospiti. Se invece hai spazio a sufficienza a prescindere dai tuoi gusti puoi scegliere tavolo e sedie in legno. Un elemento neutro che si abbina a ogni stile.

Le piante e i fiori per avere la natura a portata di mano

In terrazzo non possono assolutamente mancare piante e fiori perché rendono l’esterno colorato e vivace. Ovviamente ogni pianta ha le sue caratteristiche e necessita di un ambiente adatto per crescere rigogliosa. In generale tra i fiori più diffusi c’è la lavanda che oltre a decorare assicura un piacevole aroma, ma anche l’edera una pianta rampicante che può diventare una soluzione bella ed economica per realizzare una piccola “siepe” proteggendo dagli occhi indiscreti.

Oltre ad essere libero nella scelta della pianta, lo sei anche nella sua sistemazione: le alternative sono tante, puoi creare un giardino verticale in terrazzo o sistemare le piante all’interno di fioriere di design, l’importante è seguire i tuoi gusti e creare un ambiente elegante e raffinato.

