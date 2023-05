7 consigli per scegliere lo stile di casa che ti rispecchia di più

Secondo Johann Wolfgang Goethe, la personalità deve essere considerata la felicità più alta. Questo stesso sentimento può crescere ulteriormente in casa, visto che lo stile dell’appartamento è in grado di rispecchiare il nostro modo di essere, in poche parole la nostra vita. C’è da dire che la scelta dello stile dell’arredamento più adatto non è affatto semplice. Orientarsi tra tante alternative può disorientare, come anche capire quale di queste soluzioni per la casa sia quella che rispecchia maggiormente la personalità. Per fortuna ci si può affidare ad alcuni consigli preziosi che rendono la decisione molto meno complicata e soprattutto più rapida.

1. Affidarsi allo spirito di osservazione

Osservare tutto quello che ci circonda è uno dei “segreti” per individuare lo stile che fa al caso nostro. I dettagli fanno la differenza, sembra una cosa scontata ma spesso non lo è: ad esempio, l’armadio può fornire degli spunti interessanti, a partire dal colore più frequente nei vestiti che indossiamo ogni giorno, senza dimenticare i materiali dell’appartamento e persino le sue forme.

2. L’importanza del gusto personale

Uno stile di casa che rispecchi la nostra personalità non può prescindere dal gusto personale. Sono gli stessi ambienti dell’appartamento che devono ispirarci, d’altronde ogni spazio può raccontare molto di quello che siamo, di quello che siamo stati, in particolare il nostro carattere e le emozioni che proviamo. Anche in questo caso, dunque, l’osservazione è fondamentale come non mai.

Comprendere a fondo ogni ambiente

C’è anche un altro metodo piuttosto utile per scegliere in modo appropriato lo stile giusto per esprimere in pieno la personalità. Ogni ambiente deve essere vissuto “intensamente”, ad esempio recandosi in un negozio di arredamento: rimanere qualche minuto in più in una stanza in esposizione può far capire se è proprio quello il gusto che stiamo cercando, in particolare se riesce a trasmetterci le emozioni che ci fanno sentire meglio.

Stilare un elenco dettagliato

Compilare una lista può essere di grande aiuto in questo caso. Come? Ogni volta che si sfoglia una rivista dedicata all’arredamento, sarebbe opportuno annotare tutti gli spunti che hanno convinto di più, ogni appunto potrà essere prezioso per la scelta finale dello stile di casa. Lo stesso discorso vale per i siti web che si occupano di questo settore e che sono pieni zeppi di idee interessanti: molto consigliati sono anche i portali con raccolte di immagini a tema arredamento che possono fornire altri dettagli sulla lista da comporre.

Farsi aiutare da un professionista

Magari può capitare che, nonostante tutti i consigli e le ispirazioni, non ci si fidi pienamente del nostro istinto. Ecco perché un’alternativa valida è quella del professionista. Gli interior designer e gli architetti sono a disposizione per dare suggerimenti e proporre le soluzioni di arredo più adatte a ogni esigenza.

Compilare un secondo elenco in base alle esigenze

Non c’è soltanto la lista degli spunti interessanti che deve accompagnarci per scegliere lo stile che si adatta alla personalità. Un secondo elenco utile è quello che comprende le esigenze personali e che risponde a una serie di domande: chi abita l’appartamento è single o impegnato? La famiglia è numerosa oppure no? Ci sono animali in casa? Il lavoro si svolge anche o soprattutto in smart working? Altri aspetti da valutare sono quelli relativi alla zona relax, la necessità di una stanza degli ospiti o anche una per lo studio.

Approfondire i pregi e i difetti di ogni stile

A proposito di elenchi, ne servirebbe in realtà anche un terzo per inserire quali sono gli aspetti che non ci piacciono e quelli che gradiamo di più per ogni stile di arredo. Colori, forme e materiali vanno esaminati con precisione e di sicuro riusciremo a eliminare progressivamente quei generi che non ci convincono.