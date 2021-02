Decorare casa in modo originale con gli amigurumi

Per decorare casa e farsi ispirare dalla fantasia, gli amigurumi sono la tecnica perfetta per qualsiasi tipo di arredamento

Giocattolo lavorato all’uncinetto: “amigurumi” significa proprio questo, una parola che negli ultimi tempi è diventata sempre più popolare. Ma cosa sono esattamente gli amigurumi? Si tratta di una tecnica giapponese che permette di riprodurre all’uncinetto qualsiasi cosa, dal semplice animaletto ad un centro tavola più sofisticato. Gli amigurumi sono quindi perfetti per decorare una casa che ha bisogno di un tocco in più oppure la camera dei bambini con fiori, animali e personaggi dei cartoni preferiti. Se volete cimentarvi con questa tecnica, è il momento giusto, basta davvero poco per realizzare veri e propri capolavori.

Cosa serve per realizzare gli amigurumi

Vi state già spaventando perché pensate che sia una tecnica complicata? Niente di tutto questo, servono soltanto:

filati di lana o cotone : non molto sottili per ottenere le giuste proporzioni

: non molto sottili per ottenere le giuste proporzioni uncinetto: in acciaio, alluminio o plastica, si deve soltanto scegliere quello con cui ci si trova meglio

in acciaio, alluminio o plastica, si deve soltanto scegliere quello con cui ci si trova meglio ago : la cruna deve essere adatta ai filati

: la cruna deve essere adatta ai filati forbici : per rifinire ogni dettaglio

: per rifinire ogni dettaglio imbottitura in poliestere : per riempire e dare volume a ogni creazione

: per riempire e dare volume a ogni creazione schemi: per capire il procedimento da seguire

Dopo aver studiato i punti base dell’uncinetto, diventerà tutto molto più semplice e veloce. Ovviamente chi è alle prime armi non deve esagerare, ma iniziare con qualcosa di più piccolo e che prevede pochi passaggi.

I vantaggi degli amigurumi

Non c’è soltanto l’aspetto estetico che rende appassionante questo hobby, ci sono anche altre vantaggi:

non richiede grandi investimenti : gli strumenti principali sono l’uncinetto ed il gomitolo che non hanno grandi costi e che possono durare molto a lungo;

: gli strumenti principali sono l’uncinetto ed il gomitolo che non hanno grandi costi e che possono durare molto a lungo; non è ingombrante : l’occorrente per realizzare gli amigurumi non occupa un grande spazio e può essere portato ovunque senza problemi;

: l’occorrente per realizzare gli amigurumi non occupa un grande spazio e può essere portato ovunque senza problemi; rispecchia la personalità : con gli amigurumi si possono creare gli oggetti più diversi in base allo stile che si ama di più e in base a quello che ci suggerisce la fantasia:

: con gli amigurumi si possono creare gli oggetti più diversi in base allo stile che si ama di più e in base a quello che ci suggerisce la fantasia: rilassa e non annoia: realizzati interamente a mano, gli amigurumi sono rilassanti e permettono di provare soddisfazione una volta completato il progetto.

Decorare casa con gli amigurumi

C’è anche un altro importante vantaggio: si può decorare casa con lo stile che piace di più e utilizzando i colori che si abbinano meglio ai vari arredi. Arredare una stanza richiede grande attenzione e deve essere funzionale alle esigenze di ogni giorno. Gli amigurumi sono perfetti per creare contrasti cromatici e per aggiungere un tocco vintage agli ambienti.

Ad esempio si può riprodurre o arricchire lo stile shabby chic con cuori all’uncinetto oppure soprammobili delle forme più diverse. Per sottolineare invece l’eleganza e la freschezza dell’arredamento scandinavo, non c’è niente di meglio degli amigurumi dai colori bianchi o tenui. Infine, se vogliamo rendere unica la camera dei bambini, questa tecnica permetterà di creare piccoli e simpatici giocattoli, come ad esempio un’originale giostrina da mettere sulla culla per rendere speciali i sogni dei bimbi.

