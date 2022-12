Le decorazioni natalizie più belle per rendere unica ogni stanza della casa

La tipica giornata che non può essere definita “una tra tante”: il Natale è certamente un giorno identico agli altri per molti aspetti, ma di sicuro non può non essere considerato speciale. Tra i vari preparativi, le cene e i regali da scartare, si viene coinvolti inevitabilmente dall’atmosfera magica e festosa. Ecco perché questo periodo dell’anno può essere considerato un’occasione unica in cui far emergere tutto il proprio spirito di iniziativa e rendere la casa più allegra con le decorazioni giuste. Trovare l’ispirazione giusta sembra spesso difficile, eppure gli spunti non mancano di certo, basta affidarsi al proprio gusto e soprattutto combinare le esigenze personali e il tempo a disposizione.

L’albero di Natale: l’elemento imprescindibile che fa la differenza

Quando ci si prepara a decorare e addobbare il proprio appartamento per le feste, le decorazioni non possono non partire dal simbolo del 25 dicembre, l’albero di Natale. Ce ne sono di tantissimi tipi, in particolare in base allo spazio dell’abitazione che si può sfruttare. Più è grande l’abete e maggiore sarà l’effetto wow, ma nel caso di stanze dall’altezza ridotta si può optare per quelli in formato mini che ricreano alla perfezione l’atmosfera di questo periodo. Palline colorate o luminose, pupazzi, pigne decorate, fiocchi, fili che brillano e quant’altro: ci si può davvero sbizzarrire con la fantasia e puntare sul proprio colore preferito, con le tonalità d’oro e d’argento che rendono il risultato finale ancora più bello.

Le luci per rendere speciale l’atmosfera

Un altro elemento fondamentale da non sottovalutare quando si decora casa nel periodo natalizio è quello dell’illuminazione. Anche in questo caso le possibilità sono davvero tantissime, ognuna in grado di impreziosire qualsiasi ambiente. Le strisce di luci, spesso composte da centinaia di Led, sono la soluzione ottimale per scegliere le combinazioni luminose che più si preferiscono, sempre all’insegna della massima sicurezza. Esistono persino set di luci al Led per illuminare la facciata dell’abitazione e il balcone, un’accoglienza a dir poco festosa e ad effetto. Tra l’altro queste strisce resistono molto bene alla luce e al freddo, dunque non c’è il pericolo che smettano di funzionare. E che dire dei proiettori? Dotati di timer e decorazioni speciali, rendono unica la casa.

Le ghirlande: un altro simbolo indiscusso del Natale

Non solo albero di Natale: le ghirlande rappresentano quel tocco in più che impreziosisce una porta oppure una parete, l’ideale per vivere al meglio questa festa. Sono la soluzione perfetta se magari si ha poco tempo per addobbare l’appartamento, visto che ce ne sono di ogni tipo, all’insegna della semplicità ma con un’eleganza innegabile. Se ne trovano di ogni tipo, come ad esempio quelle con le luci a Led per un’atmosfera ancora più calda e avvolgente, ma anche decorazioni floreali oppure le immancabili palline rosse. Se poi non si volessero usare le ghirlande in questa maniera, si possono sempre sfruttare come centrotavola.

Adesivi natalizi: low cost e di grande effetto

Scegliere le decorazioni natalizie più adatte per la propria casa non significa sborsare cifre esagerate. Si può puntare anche sugli adesivi, un elemento low cost che unisce il vantaggio del prezzo a quello del risultato finale. In effetti si possono installare in pochissimo tempo, oltre che rimuovere senza problemi in caso di ripensamento: l’effetto sarà sempre magico e sorprendente, con tantissimi colori e temi tra cui scegliere. Non c’è bisogno della colla per applicarli su pareti e vetri, dunque quando vengono rimossi non lasciano alcun tipo di residuo.

